Après un premier album remarqué en 2018, Parcels qui signifie colis en français, nous a livré un album live au printemps 2020. Cet été, ils sont revenus avec un titre évocateur « Free » ; un appel plein d'espoir et de liberté lancé à travers le monde.

Le groupe Parcels à Coachella 2019 le 14 avril 2019 à Indio, Californie. © AFP / Roger Kisby/Getty Images Amérique du Nord pour YouTube

Prenez un shaker, mettez-y un soupçon de french touch, ajoutez-y une noix de Steely Dan, si vous n'en avez pas sous la main, avec un zeste de Jamiroquaï ça fonctionne aussi, versez deux belles rasades de Beach Boys, terminez avec une lichette de Bee Gees, sans glace. Secouez bien fort, vous obtenez la base sonore de Parcels !

C’est ça, le groove de Parcels !

Cet excellent quintet australien, basé à Berlin, signé sur le label français Kitsuné, s'est fait connaître, après avoir collaboré avec les Daft Punk, sur le titre « Overnight » qu’ils ont conçu ensemble et que vous venez d’écouter.

Ils se rencontrés lors d’un show case aux Bains Douches à Paris en 2017. Les Daft Punk étaient dans le public, ils ont invité Parcels dans leur studio. Histoire de voir si la mayonnaise allait prendre ! Le résultat fût ce morceau qui a finalement demandé plus d'un an de production, tant les plannings de chacun étaient chargés !

En 2018, Parcels sort son premier album éponyme avec des titres électro-pop plein de douceur

Pour le clip de « With or without you », à l’ambiance délicieusement horrifique, Parcels avait invité la comédienne Milla Jovovich (l’héroine du 5ème élément de Luc Besson).

Avril 2020, Parcels a sorti son album studio live : « Live Vol. 1 », et cet été le groupe nous a livré un morceau ensoleillé, écrit en plein confinement, alors qu’ils étaient dispersés aux quatre coins du globe.

Les références aux 70's avec mélodies vocales sensuelles, guitares et claviers funk sont de retour. Avec un clip cette fois-ci tourné dans les rues de notre belle capitale romantique, à Paris…

« Free » le nouveau single de Parcels est en playlist !