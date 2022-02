Derrière chien noir,(sans majuscules), il y a le cœur battant d'un garçon sensible ! Jean Grillet découvert par certains grâce à sa nomination dans la catégorie révélation masculine aux Victoires de la musique 2022. Portrait.

Jean Grillet alias chien noir sur scène lors des Victoires de la Musique le 11 février 2022. © Getty / Stéphane Cardinale - Corbis

De son vrai nom Jean Grillet, auteur-compositeur-interprète, âgé de 35 ans a commencé la musique dès son plus jeune âge.

Formé au conservatoire en électro acoustique, il joue du piano à 6 ans, de la guitare à 13, et se lance dans l’écriture de chansons, où il est question d'enfance et de liberté. Repéré par Le Chantier des Francos et par Fair, deux prestigieux programmes d’accompagnement de jeunes artistes, chien noir faisait partie des nommés aux dernières Victoires de la musique dans la catégorie « Révélation masculine », il a sorti son premier EP Histoires vraies, l’année dernière.

Son morceau Histoire vraie, est rapidement devenu la chanson la plus écoutée sur Spotify. Elle a été utilisée dans une publicité Deux frères, réalisée par Géraldine Nakache.

Et pourquoi chien noir ?

Il a emprunté ce pseudo au pirate de L'Île au trésor de Robert Louis Stevenson. Musicalement, il situe son projet chien noir entre Sufjan Stevens et Kanye West.

En parallèle de chien noir, Jean Grillet compose pour des artistes comme Bertrand Belin, HollySiz, Cocoon, Bénabar... Il a notamment co-écrit le titre Vague à l'âme sœur de Vanessa Paradis

On lui reconnaît une sensibilité à fleur de peau qui irradie dans sa nouvelle chanson Lumière bleue.

Lumière Bleue est en playlist sur France Inter et son prochain album est prévu au printemps 2022