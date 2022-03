Le trio fondé par le dj et producteur américain Andy Butler est de retour avec un somptueux single "Grace" annonciateur de leur nouvel album "In Amber" prévu pour Juin.

Le dj et producteur américain Andy Butler fondateur du groupe "Hercules & Love Affair" © Getty / Burak Cingi/Redferns

Hercules (prononcez Herculies) and Love Affair, le groupe fondé par le dj new yorkais Andy Butler est retour.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Et à la toute première écoute du somptueux nouveau single, « Grace » on pourrait croire qu’il y a eu collusion avec le producteur et chanteur français Woodkid.

« Grace » figure sur “In Amber”, le cinquième disque de Hercules and Love affair qui sortira cet été

Il n'y a pas eu de collaboration avec Woodkid, mais ils le feront un jour ! Bon, il faut dire qu’Andy Butler, nous a habitué à mettre le feu avec des sons électro, disco, new wave, et house des années 90, calibrés pour danser.

Hercules and the love affair, à la base, c’est ça :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Mais, derrière la boule à facette, il y a un cœur qui bat, et qui peut cacher un nuage de spleen.

Pour « Grace », Andy Butler a donc fait appel à Anohni, alias Antony Hegarty, ami de longue date, ex-leader et voix incroyable du groupe Antony and the Johnsons, avec qui il avait produit son single « Blind » également extrait du 1er album d’Hercules and Love Affair

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Aujourd’hui, le groupe s’entoure aussi des chœurs de la chanteuse islandaise Elin Ey, qui apporte une dimension encore plus profonde à « Grace »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Grace » déjà disponible, extrait de “In Amber”, de Hercules and Love Affair qui sortira le 17 juin.