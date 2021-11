Un an qu’on attendait ça fébrilement ! Silk Sonic, c’est le duo formé par Bruno Mars l’auteur du hit "Uptown Funk" et Anderson .Paak, rappeur, batteur et producteur révélé par Dr Dre.

Bruno Mars et Anderson .Paak de Silk Sonic aux BET Awards le 27 juin 2021 à Los Angeles, Californie. © AFP / Bennett Raglin/Getty Images pour BET

Leur album An Evening With Silk Sonic a bénéficié de l'aide du légendaire bassiste et chanteur de Parliament-Funkadelic : Bootsy Collins qu’on retrouve dans After last night.

C’est Bootsy Collins qui a baptisé le groupe en personne, c’est le parrain spirituel de Silk Sonic.

Comment est né ce tandem ?

Comme une blague ! Lors d’une jam session, pendant la tournée européenne de Bruno Mars, pour laquelle Andersson .Paak jouait en première partie.

Entre Bruno Mars qui aborde la pop comme un technicien, et que Paak appelle « le professeur de maths » et l’intuitif, Paak, surnommé Andie, l’alchimie fût immédiate, entre compétition et camaraderie.

Leur premier titre, Leave the door open est rapidement devenu un tube

C'est l'introduction du livre, pour donner le ton et vous faire connaître le son raconte Andersson .Paak. Tout l'album est enroulé autour de ça.

Silk Sonic nous a ensuite subjugué avec Skate

Silk Sonic remonte à la perfection, à l'ère Soul Train, l’âge d’or de la soul des années 1970, grosses batteries, percussions, section de cordes et de cuivres dévastatrice et basses qui claquent. De quoi passer une belle soirée avec Silk Sonic et accessoirement Smokin out the window :

Smokin Out The Window extrait de An Evening With Silk Sonic le premier album de Silk Sonic.