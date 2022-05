Chemise ouverte? Chaînes en or qui brillent? "No gold teeth" pas de dents en or ici! Les deux figures du rap américain vous propose plutôt un album collaboratif intitulé "Cheat Codes", prévu le 12 août avec de prestigieux invités et un pur son boom bap rap qui rappelle les belles années east coast

Le producteur, disc jockey et compositeur Danger Mouse et le rappeur et acteur Black Thought © AFP / Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA - Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Danger Mouse et Black Thought single "No Gold teeth" dispo en attendant l'album "Cheat Codes" 12 août

Deux artistes de l’élite du rap, Danger Mouse et Black Thought réunis pour une collaboration explosive !

« No gold teeth », pas de dents en or, mais des basses profondes et des samples construits à partir d'un extrait de blues funky de la chanson "Stop", écrite par Jerry Ragovoy et Mort Shuman en 1967. L'échantillon utilisé ici par Danger Mouse provient de la version de 1968, du chanteur sud-africain Hugh Masekela, tendez l’oreille.

« Stop » renaît de ses cendres aujourd’hui avec à ma gauche, Danger Mouse, le légendaire producteur de Gnarls Barkley

À ma droite, le leader de The Roots, Black Thought, au flux habile, c'est l'un des meilleurs rappeurs américains depuis les années 90. Il a notamment marqué les esprits avec « You got me », écrite par Jill Scott, chantée par Erykah Badu, et rappée par ses soins

À eux deux, Danger Mouse et Black Thought constituent une force influente du hip-hop depuis plusieurs décennies.

Leur morceau est tiré de l'album collaboratif très attendu du duo, « Cheat Codes », qui sortira cet été.

Quels sont les autres invités sur ce disque ?

Aux côtés des têtes d’affiches du hip-hop actuel, que sont A$AP Rocky ou encore Raekwon du groupe Wu Tang Clan, on retrouve la grande voix soul de Michael Kiwanuka.

Tout au long du morceau, Black Thought termine ou commence ses couplets par un "Stop". Il rappe : "Philly n'est pas connu uniquement pour les sandwichs au cheesesteak , arrête //(…)

Mais non, je ne m'arrêterai pas, je ne laisserai pas tomber Je ne prends pas ma retraite / Je suis mon propre fournisseur, je vends des marchandises à l'acheteur."

La preuve

Danger Mouse et Black Thought présentent “No gold teeth” extrait de Cheat Codes qui sortira le 12 août.