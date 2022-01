La chanteuse néo-zélandaise, Aldous Harding présente son cinquième album, encore un voyage inédit au pays de la folk, avec une exploration encore plus poussée de ses capacités vocales

L'autrice-compositrice-interprète Aldous Harding © Getty / Jana Legler/Redferns

L’artiste néo-zélandaise Aldous Harding est de retour.

Un piano léger, la voix délicate de la native d’Auckland, Aldous Harding, sur ce délicieux Lawn et un nouvel album produit par John Parish, l’homme derrière les succès de Pj Harvey et Tracy Chapman entre autres.

Sa voix est la pièce maîtresse de cette nouvelle partition et fait l’objet d’une attention particulière, comme dans chacun de ses projets d’ailleurs. Sur l’irrésistible Old Peel, sorti l’an dernier, remarquez comme sa voix est plus grave.

Old Peel est une petite pépite isolée que l’artiste a choisi de ne pas inclure dans son nouvel album. Elle nous procurait déjà des frissons à ses débuts avec une voix mélancolique presque datée des années 1960-1970, What if birds aren’t singing, they’re screaming, Et si les oiseaux ne chantaient pas, ils criaient.

Aujourd’hui, Aldous Harding fait un pas encore plus audacieux se rendant presque méconnaissable en étirant sa voix dans les limites les plus élevées de sa gamme. D’ailleurs elle raconte…

J’ai l’impression qu’il y a quelque chose de complètement nouveau qui se passe avec ma voix. Les vocalises sont minimalistes. Je ne vais pas trop essayer de parler du son, parce qu’il est là, et je ne veux pas gâcher ou créer une surprise.

Dans son nouveau clip, en noir et blanc, créée par ses soins, Aldous Harding se transforme en reptile mais le caméléon aurait très bien pu fonctionner aussi. On ira l’applaudir au galop le 9 mars au Trianon à Paris.

D’ici là, la voici avec Lawn :

Lawn en playlist extrait du cinquième album d’Aldous Harding à découvrir au printemps.