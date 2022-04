French Kiwi Juice est un multi-instrumentiste exceptionnel qui assume depuis quelque temps sa voix, ce qui fait de lui un artiste extraordinaire! Pour "Greener" le single qui ouvre son nouvel album, il s'offre une collaboration avec le légendaire guitariste de rock Santana!

French Kiwi Juice, ou encore FKJ, musicien multi-instrumentiste et chanteur © Jack McKain

5 ans après son premier album, c’est le grand retour de l’artiste français FKJ, avec un disque prévu pour Juin !

« Greener » un titre signé FKJ dans lequel il a invité le légendaire guitariste Santana à jouer à ses côtés.

FKJ, c’est l’abréviation de French Kiwi Juice. Né d’un père néozélandais (d’où le mot kiwi) et d’une mère française, ce multi-instrumentiste âgé d’une trentaine d’année a grandi à Tours, piochant dès son plus jeune âge, dans les disques de ses parents. Son EP "Take Off" sorti en 2014 a fait de lui l'une des très belles révélations éléctro de l'année avec la participation de son compatriote neozelandais, le chanteur et compositeur Jordan Rakei.

« Learn to fly » montrait déjà les incroyables prouesses d’FKJ. Formé comme ingénieur du son pour le cinéma, devenu musicien autodidacte, il excelle dans la conception de boucles groovy, de rythmes hip-hop chics, de lignes de basse funky sans oublier la finesse des sons de synthé richement colorés.

Aussi à l’aise à la guitare qu’à la batterie, au synthé, à la basse ou au saxo, il manie également les logiciels avec une étonnante maîtrise.

FKJ qui évolue dans un registre entre funk, groove, electro et jazz, s’est également fait remarquer grâce à sa collaboration avec l’excellent chanteur et multi-instrumentiste jamaïcain, comme lui autodidacte Masego, sur le morceau « Tadow »

Chaque sortie d’FKJ cumule les millions de vues, mais cette improvisation avec Masego flirte aujourd’hui avec les 400 millions de vues !

Comment expliquer un tel phénomène ?

Par l’immense talent ! et le jus de kiwi sans doute ! et parce que quand on écoute FKJ, qui est également dj, on ne réalise pas combien son esprit virevolte et comment sur scène, il est capable de sauter d’un instrument à l’autre, superposant les sons en toute liberté, tout en restant à l’écoute de son invité. FKJ est un magicien. C’est l'un des artistes les plus emblématiques de l'équipe de Roche Musique qu'il a rejoint en 2012 via son ami de longue date Jean Janin, alias Cézaire, artiste et fondateur de la maison de disques parisienne à succès.

Sur son nouvel album, on retrouvera également les participations des suèdois de Little Dragon notamment. Le revoici accompagné par Santana sur « Greener », et quel plaisir de se mettre enfin au vert !

« Greener » avec la participation de Santana à la guitare, extrait de « Vincent », le deuxième album de FKJ, disponible le 10 Juin.

Il sera l’une des têtes d’affiche du festival Rock en Seine le 28 août prochain.