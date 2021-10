Toutes les vérités ne sont peut-être pas bonnes à dire mais celle-ci est agréable à ré-écouter. Nous sommes en 1992 et Niagara, l'un des groupes pop-rock français les plus respectés du moment sort son dernier album "La vérité" avant une séparation définitive.

Le groupe Niagara : Muriel Moreno et Daniel Chenevez © AFP / LECOEUVRE PHOTOTHEQUE / COLLECTION CHRISTOPHEL

Dans la playlist, machine à remonter le temps, avec la réédition du quatrième album de Niagara.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L'occasion de nous rafraîchir la mémoire avec de bons vieux tubes des années 80 !

Niagara, c’est le groupe de pop rennais fondé en 1982 avec le clavieriste Daniel Chenevez et le guitariste José Tamarin, décédé en 2019.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Après Tchiki Boum, L'amour à la plage, leur deuxième single, sort en mai 1986 et devient un tube de l’été, intemporel.

Niagara place plusieurs singles au Top 50 et leurs quatre albums sont certifiés disques d'or entre 1980 et 1990.

Leur style musical a évolué au fil du temps.

Niagara est d'abord perçu comme un groupe aux paroles insouciantes, pop sucrée empreinte de la musique afro-cubaine qu'ils écoutent à l'époque. Mais à à partir de leur troisième album « Religion », ils prennent un virage plus rock, inspiré de formations comme Led Zeppelin, et abordent des sujets plus graves et engagés.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« J'ai vu » est même censurée pendant la guerre du Golfe en 1991, « Pendant que les champs brûlent » est également boycotté pour cause de textes trop angoissants. Des chansons qui résonnent encore aujourd’hui.

Leur quatrième et dernier album, « La Vérité », enregistré à Bruxelles et New York, paraît en 1992 et ne rencontre pas le même succès que les précédents et le duo se sépare.

Chacun poursuit son chemin dans la musique.

Touche-à-tout et passionnée, Muriel compose des musiques de films, réalise des clips pour elle et d’autres, devient dj et rencontre Marc Collin, récemment décédé, co-fondateur du projet Nouvelle Vague, avec qui elle fonde le groupe Dynamo.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« River of No Return », de Dynamo, sorti en 2004, marque le véritable retour de Muriel Moreno comme chanteuse, jusqu’à sa reconversion en prof de yoga. Namasté.

« La vérité », le dernier opus de Niagara, est enfin réédité aujourd’hui en vinyle. Retrouvez trois de leurs plus grands tubes 'La fin des étoiles', 'Le minotaure', et 'Un million d'années'. Un véritable bijou pop, rock et bien psychédélique

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le quatrième album du groupe « La vérité » Niagara est enfin réédité, excellente nouvelle!

.