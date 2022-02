Après onze ans de collaborations diverses, notamment dans le cinéma, Eddie Vedder opère un retour en studio et aux musiques qui l'ont façonné, entouré des bonnes personnes: Stevie Wonder, Elton John et Ringo Starr! Classe.

Le musicien, chanteur et l'un des trois guitaristes de Pearl Jam, Eddie Vedder © Getty / Kevin Mazur

Eddie Vedder est de retour avec un nouvel album.

Il est le chanteur et l'un des guitaristes du groupe de grunge américain Pearl Jam. Il revient 11 ans après son dernier album et des musiques de films comme pour Into The Wild notamment.

Dans Earthling, Vedder a réuni des saveurs d’un autre siècle, entre balades rock et morceaux puissants, Invincible :

Eddie Vedder, l’invincible, qui fait résonner ses chansons avec une énergie brute, des synthés cinématographiques, des harmonies célestes et des guitares luxuriantes.

On retrouve Eddie Vedder aujourd’hui à 57 ans, à l’apogée de sa carrière, entourée de talentueux collaborateurs, comme Chad Smith, le batteur des Red Hot Chili Peppers et de prestigieux invités, tels que Stevie Wonder, Ringo Starr ou encore Elton John avec qui il chante Picture :

Eddie Vedder en duo avec Sir Elton John, mais c’est bien chez Bruce Springsteen, dans sa ferme du New Jersey, qu’il a été invité, pour parler de son disque.

Que ce sont-ils dit ?

Ils ont entre autres parlé des influences d'Eddie Vedder sur son nouvel album.

Bruce Springsteen lui a dit, qu’il entendait des sonorités punks et métal. Ce à quoi, l’ex-membre de Pearl Jam a répondu qu’il avait en effet une large palette d’inspirations, allant des Jackson 5 aux Who qui ont pris le dessus. Puis Vedder a fait un geste en direction de son ami et mentor Springsteen, qui lui répond "Ah, grazie". Vous pouvez retrouver cette conversation au sommet ci-dessous :

En attendant, sur le titre Brother the cloud, Eddie Vedder nous propulse dans un rock qui ravive la flamme des années 90, et si le grunge n’était pas complètement mort ?

Brother the cloud extrait de Earthling, le nouvel album d’Eddie Vedder déjà disponible.