Lous and The Yakuza nous offre un cadeau sonore "Kisé" quelques jours avant sa sortie officielle.

L'auteure-compositrice-interprète, Lous and the yakuza © Getty / NBC/NBCU Photo Bank

L’artiste belge d’origine congolaise Lous and the yakuza est de retour avec un nouveau single

Marie-Pierra Kakoma a adopté le pseudo de Lous and the Yakuza à partir d'une anagramme du mot soul (âme), source de son inspiration musicale, et Yakuza, en référence au syndicat du crime organisé japonais, dont elle utilise le nom pour décrire son « équipe » de collaborateurs. Elle porte un symbole peint sur son front, une sorte de « Y » avec un point au milieu, intitulé « les mains levées vers le ciel », il représente deux bras reliant la terre au ciel mais aussi une confiance en soi, qui lui a donné la force de se relever de nombreuses épreuves.

C’est son single Dilemme qui l’a révélée il y a 3 ans.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Dilemme extrait du premier album de Lous and the yakuza, intitulé Gore. Un mélange de trap, R&B et pop produit par l'espagnol El Guincho, qu’elle a repéré grâce à son travail sur le single de Rosalía? Malamente. Il signe encore la production de son nouveau single aujourd’hui.

En marge de sa musique, Lous and the yakuza s'adonne au mannequinat, à la peinture et au design d'intérieur…

Et c’est aussi une artiste engagée !

Oui, après la mort de George Floyd, elle se joint au mouvement Black Lives Matter en Belgique pour appeler à manifester à Bruxelles, où elle vit.

Elle a récemment sorti un morceau en duo avec Yendry, la chanteuse dominicaine-italienne qui fait partie, comme Lous and the yakuza, des voix émergentes les plus intéressantes du moment. Leur titre Mascarade est une réponse aux préjugés racistes auxquels elles ont dû faire face dans leur vie

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Kisé le nouveau single de Lous and the yakuza est disponible le 25 mars, et son nouvel album sortira début septembre.