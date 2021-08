Billie Eilish est de retour avec son deuxième album, le très attendu “Happier than ever” aux couleurs musicales de l’arc-en-ciel. À tout juste 20 ans, elle nous donne la clé de son bonheur, joie et surtout liberté !

L’autrice-compositrice-interprète Billie Eilish - "Your Power" (Official Live Performance) © Capture d'écran/YouTube/Site officiel de Billie Eilish

La bonne nouvelle de cette rentrée, c’est notamment le retour de Billie Eilish avec un nouvel album !

La surdouée Billie Eilish, icône planétaire de la pop, revient avec un deuxième album, dont France Inter est partenaire, intitulé « Happier Than Ever », où elle continue de transformer toutes les musiques qu’elle touche, en miel doux et mélodieux, très influencée par le hip-hop d’un de ses artistes préférés, comme elle, originaire de Los Angeles : Tyler the creator

Née à Los Angeles dans une famille de comédiens et de musiciens, chez Billie Eilish, « la musique était prioritaire sur tout », elle a grandi auprès de parents qui l’ont scolarisée à domicile, ne lui imposant aucune véritable règle, à part ; de ne pas boire de sodas !

Billie Eillish traite souvent de thèmes sombres dans sa musique, elle n'a pas peur d'explorer ses propres fragilités. Elle a conçoit ses œuvres avec son frère de sang et de son, Finnéas O Connell, ce qui la rend sereine et forte.

Et qu’est ce qui la rend plus heureuse que jamais aujourd’hui ?

Sa liberté ! Billie Eilish attribue une grande partie de la nouvelle ambiance de son album, à sa crise d’identité au début de l’âge adulte, elle vient d’avoir 20 ans et ne voulait pas « être la personne aux cheveux teints », on se souvient qu’ils étaient verts au moment de son 1er opus, en 2019.

Ellea de quoi être plus heureuse que jamais pour avoir réussi l’exploit, depuis son entrée sur la scène musicale en 2015, d’avoir non seulement raflé tous les prix, battu presque tous les records, et surtout d’avoir inventé un son intime et universel à la fois, faisant émerger la beauté dans la tristesse, souvent portée par un accompagnement instrumental minimaliste et une écriture incisive, nous rappelant le savoir-faire d’une Lorde ou d’une Lana Del Rey, encore plus précoce.

« Happier than ever », extrait du nouvel album de Billie Eilish et son single éponyme. Et si c’était ça le bonheur ?