"I choose me, I'm sorry", Kendrick Lamar choisit de préserver en priorité sa santé mentale et sa famille. Ce qui l'importe n'est pas ce prétendu statut de prophète mais avant tout être un homme bien et un bon père. C'est cette quête qui rythme son cinquième album "Mr. Morale & The Big Steppers".

Le rappeur, parolier, réalisateur artistique et acteur Kendrick Lamar © AFP / SUZANNE CORDEIRO

Kendrick Lamar une des stars incontournables du hip hop américain est de retour avec un nouvel album et "N95" extrait de Mr. Morale & The Big Steppers , ce double album en partie produit par Pharell Williams était tellement attendu qu'il a fait planter les sites de Spotify et d'Apple Music au moment de sa mise en ligne !

Une semaine avant la sortie de son disque, Kendrick Lamar en avait déjà dévoilé un avant-goût issu de la série de ses morceaux The Heart

The heart part 5, samplé de l’inoubliable I Want You de Marvin Gaye, ne figure pas sur l’album mais annonce l’essence spirituelle et politique du cinquième album de Kendrick Lamar.

Un titre accompagné d’un clip puissant, où l’artiste prend l’apparence de plusieurs icônes américaines : l’excentrique polémiste Kanye West, le regretté basketteur Kobe Bryant, ou encore l‘acteur gifleur Will Smith, pour dire « I am all of us» : je suis nous tous.

De quoi parle son album ?

Avant tout de sa quête pour devenir un homme meilleur et un bon père. Il aborde l’éducation dite virile, qui lui a été transmise, celle d'un Noir-Américain né dans le ghetto de Compton à Los Angeles, ou le rapport à la masculinité est souvent toxique voire violent. Il en parle dans « Father time » avec le chanteur britannique Sampha

Il dénonce également la culture du viol qui se transmet selon lui dans les familles, comme des malédictions. Kendrick Lamar aborde l’ascension sociale, vécue différemment si l'on est un Blanc aisé ou un Noir du quartier. L’album de Kendrick Lamar est celui d’un homme qui n'avait rien, qui est arrivé au sommet, et qui prend le temps de se questionner sur lui-même, en s'appuyant sur les préceptes de l'écrivain canadien Eckhart Tolle, auteur du best seller, "le pouvoir du moment présent", qu’il a rencontré et dont il distille les préceptes et moments choisis de leur rencontre, dans son disque.

Dans l’introduction de son morceau N95, il lance :

"Salut au nouveau monde, aux garçons, aux filles / J'ai quelques histoires vraies à vous raconter"

*“N95”*dans la playlist Extrait de Mr. Morale & the Big Steppers le nouvel album de Kendrick Lamar déjà disponible, en concert le 21 octobre à l’Accor Arena à Paris