L'icône r'n'b anglaise nous offre une bande son unique et intime, 17 titres qui représentent sa reconstruction émotionnelle et affective grâce à la présence salvatrice des voix de ses amis, Jorja Smith, The Weeknd, Rema entres autres, pour un résultat lumineux et optimiste.

L’auteure-compositrice-interprète, productrice et danseuse FKA Twigs © AFP / Steve Jennings / GETTY IMAGES AMÉRIQUE DU NORD

Fka Twigs vient d’entrer en playlist avec nouveau projet.

Une mixtape qui s’enorgueillit d’un single avec la classieuse chanteuse et compositrice Jorja Smith.

Après sa rupture difficile avec Robert Pattinson, et le déferlement d’injures racistes qui en a découlé, les violences conjugales exercées par l’acteur Shia Leboeuf, ce disque baptisé Caprisongs, d’après son signe astrologique, marque son retour lumineux à la vie ponctué par des voix rassurantes

Caprisongs est mon voyage de retour à moi-même à travers mes incroyables collaborateurs et amis, Caprisongs … c’est (…) une sucette à la cerise, (...)cette phrase que quelqu’un t’a dite et qui a tout changé, (…) ta meilleure amie qui est toujours en retard, rencontrer un ami à l’aéroport, juste être ensemble. » voilà comment en parle Fka Twigs.

À partir de ses conversations intimes avec ses amis, de titres solos et des collaborations Fka Twigs a conçu une véritable session d'écoute de cassette avec un magnétophone d’où mixtape.

À part Jorja Smith, qui sont les invités qu’elle évoque ?

Le gratin de la pop, avec The Weeknd qui apparaît ici sur Tears in the club. Le jeune chanteur et rappeur Rema, l’un des plus influents de la scène musicale nigériane actuellement, dans la lignée d’un Burna Boy ou d’un WizKid, et adoubé par Obama.

Balade ragga comme ici sur Jealousy, Fka Twigs impose un r’n’b multicolor et s’implique toujours autant. Pour son premier album en 2014, elle se lance dans la production et le voguing. Cinq ans plus tard, elle se met à la pole dance et l’art martial chinois wushu. Pour Caprisongs, elle a “appris à rire à nouveau et s’est rappelée qui elle est”.

Une guerrière armée de Darjeeling !

Darjeeling - FKA Twigs (Feat Jorja Smith & Unknown T ) dans la playlist de France Inter