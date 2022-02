Bold (audacieux en anglais) correspond à l'esprit du premier album de ce duo français inspiré par de nombreuses influences, du rap aux musiques de films passant par la culture asiatique et bien entouré pour l'occasion: Général Electriks, Stogie T et Biga Ranx entres autres.

Le groupe BOLD composé de High Ku (Chinese Man) et Supa-Jay (Scratch Bandits Crew) © Chinese Man Records

Bold le premier album éponyme d’un duo hip hop.

High Ku (Chinese Man) et Supa-Jay (Scratch Bandits Crew) nous offre un véritable puzzle de samples créant un hip-hop alternatif, envoûtant, hypnotique :

Et des ambiances plus dynamiques et réflexives, comme sur Icarus

Ce mélange d’atmosphères est le fruit des sensibilités des deux compositeurs aguerris de Bold, mais aussi des nombreuses rencontres et collaborations par exemple à l’instant avec l’intense mc Stogie T, rappeur et poète sud-africain, ex-voix du super groupe Tumi and the Volume dissout en 2012. Depuis 2016, Tumi s'est relancé sous le nom de Stogie T, on retrouve également le talentueux claviériste General Elektriks côté instrumental sur le premier single de Bold.

Ghost killer signé Hervé Salters (aka General Elektriks). Un hymne Hip Hop instrumental voyageant entre la West Coast américaine et les films de Kung Fu des années 70.

Ce premier album est signé sur le label d’un des deux membres du duo, c’est pratique !

Chinese Man Records, une maison de disques indépendante de qualité depuis 2004. Le label est basé à Marseille, spécialisée dans l’electro, le rap français, hip-hop, le dub, le trip hop. Ils sont très proches d’artistes comme l’excellent chanteur et mc Biga Ranks qui n’a cessé son ascension depuis ses débuts sur la scène ragga-dancehall française et internationale en 2010, et que Bold a invité sur le titre Kilowatt

Bold, High Ku (Chinese Man) et Supa-Jay (Scratch Bandits Crew) le coup de cœur d'Aline Afanoukoé est distribué chez Chinese Man Records.