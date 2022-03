Excellente nouvelle pour les collectionneurs, fans d'Afrobeat, et passionnés de musique. Fela et Ginger Baker réunis sur un album réédité pour célébrer le 50ème anniversaire d'un des disques préférés de Fela ! "Fela live! with Ginger Baker" tout simplement sublime !

Le chanteur, saxophoniste, chef d'orchestre et homme politique nigérian Fela Kuti en 1980 © Getty / David Corio/Michael Ochs Archives

Mathilde

Un double album, en édition limitée et en vinyle rouge, à l’occasion du 50 ème anniversaire d’un des disques les plus appréciés de Fela Kuti lui-même. L’inventeur de l’afrobeat, décédé en 1997 a sorti un album légendaire qu’il a enregistré avec l’icône du rock Ginger Baker, leader du groupe Cream, qui nous a quitté en 2019. Ginger Baker qui a collaboré avec un nombre incalculable d’artistes, insistait sur le fait qu’il ne « jouait jamais de rock » mais du jazz !

Que trouve-t-on dans cette réédition ?

Des enregistrements remasterisés à partir des bandes originales des studios d'Abbey Road.

En outre, on retrouve une pépite récemment découverte ! Il s’agit d’un deuxième solo de batterie de Tony Allen, batteur historique de Fela, et de Ginger Baker lors du concert d'Afrika 70, le groupe de Fela, au Festival de jazz de Berlin en 1978. Un premier solo de batterie distinct de Tony Allen et Ginger Baker figure sur les versions précédentes de "Live ! With Ginger Baker ", mais cette deuxième partie n'a jamais été entendue jusqu'à présent.

L’héritage musical de Fela est colossal, il couvre plusieurs décennies et de nombreux genres : jazz, pop, funk, hip-hop, rock et au-delà. Bien qu’il n’ait jamais véritablement atteint le statut d’icône de son vivant, la popularité de Fela Kuti a connu un véritable regain de reconnaissance au cours de la dernière décennie.

En 2008, la comédie musicale inspirée de son œuvre, coproduite par Jay-Z et Will Smith a fait un carton à Broadway. Depuis, Beyoncé a interprété Zombie, de Fela, à Coachella.

Influence majeure de Paul McCartney et Questlove pour ne citer qu’eux, la vice-présidente américaine Kamala Harris a utilisé la musique de Fela pour son premier meeting avec Joe Biden. Et sa chanson “Let's Start”, a été choisie pour la bande originale de l’excellent film The Harder They Fall’ avec Idris Elba et Regina King diffusé sur Netflix.

Let’s start de Fela Kuti - Réédition Anniversaire "Live! With ginger baker"