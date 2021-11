Le parcours de Lass force le respect et l'admiration. Arrivé en France il y a 13 ans, il n'a jamais cessé de croire en ses rêves malgré les obstacles. Feuille de route...

Portrait du chanteur Lass © Matar Mbengue

La voix envoûtante du chanteur sénégalais Lass. Autodidacte formé dans les sound system de Dakar, les soirées de rumba congolaise organisées par ses frère et l’écoute en boucle de reggae jamaïcain. Lass peut tout chanter ! Il sait comment faire planer sa voix sur des productions hip-hop, électro, soul, pop ou acoustique.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Mo Yaro est la chanson version acoustique qui clôture son premier EP mais c’est bien son arrivée de Dakar pour la France, il y a 13 ans, qui marque le début de son ascension musicale.

Lass a saisi sa chance et a su démontrer sa détermination et son talent. Il a rapidement rencontré les bonnes personnes au bon moment. Il collabore avec le producteur Bruno Patchwork qui l’invite sur son projet Voilaa en hommage à Manu dibango et avec le duo électro Synapson et le jeune chanteur Tim Dup sur « Toujours »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Des succès qui propulseront Lass sur de prestigieuses scènes, comme le Montreux Jazz Festival et lui permettront de se lancer en solo en toute confiance, avec Yaco Mome, sa chanson qui a ensoleillé les ondes de France Inter cet été

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Yaco Mome, signifie « pour toi » en wolof, une offrande que Lass nous présente sur son EP 6 titres. Un disque intime qui raconte Lass en musique et avec sincérité. « Tabé » parle de l’amour qui hante ses nuits

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Mo Yaro parle de la fierté d’un père. La fierté du fils est sûrement de retourner prochainement au Sénégal pour offrir son premier disque à la famille !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Mo Yaro, extrait du premier EP de Lass, est disponible et en playlist sur France Inter. Et pour connaître les dates de concert, cliquez ici ou ici