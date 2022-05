20 bougies pour célébrer 20 ans d'une carrière riche! Un évènement que Delerm a pris soin de préparer minutieusement avec un coffret collector, deux albums, des inédits et une série de concerts à l'Européen, la salle parisienne de ses débuts, qu'il partageait "Avec Jeanne" à qui ce titre est dédié.

L'auteur-compositeur-interprète Vincent Delerme © AFP / Valery HACHE

Vincent Delerm célèbre ses 20 ans de carrière avec une série de concerts, un coffret de souvenirs et deux disques, prévus en Octobre

"Avec Jeanne", cette tendre ballade dédiée à Jeanne Cherhal fait partie des compositions originales et inédites de Vincent Delerm à l’occasion de ses vingt ans de carrière.

« Passer vingt ans à écrire des chansons et des spectacles, c'était mon rêve. Pas juste une expression : c’était vraiment ça mon rêve. (...) a-t-il récemment confié

Pourquoi Jeanne Cherhal est-elle si précieuse à yeux ?

Ils ont partagé leurs premières scènes,

Cette chanson nostalgique permet à Vincent Delerm de lui faire une véritable déclaration d'amitié. « On est comme frère et sœur. On s'est fait ensemble et on a démarré à L'Européen, où l'on jouait chacun une heure. Nous finissions par un rappel commun sur "L'Avventura".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

C'est une chanson de Stone et Charden qui compte beaucoup pour Vincent Delerm, tout comme l’Européen où il vient d’achever 12 concerts intimistes pour revisiter ses albums.

De ses débuts piano-voix à ses lives avec groupe, Delerm joue avec les rythmes, les formes, et avec les couleurs ; il dessine une distance, un certain silence autour de ses mots. L’air tranquille, il chante l’intranquillité…

Le chanteur publiera le 28 octobre un coffret collector renfermant un livre composé de photographies de studio ou de tournée, de manuscrits de chansons, lettres reçues et deux albums : "Comme une histoire" un album-film constitué de moments de son parcours, de ses premiers live sur le campus de la fac de Rouen jusqu'au tournage du film intitulé "Je ne sais pas si c'est tout le monde".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Il y aura aussi "Sans paroles", un disque instrumental que Delerm a construit comme une version piano solo de vingt titres, joués comme s'il était seul chez lui.

À découvrir également, huit chansons inédites dont le single "Avec Jeanne" déjà disponible

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Avec Jeanne » un titre inédit à l’occasion des vingt ans de carrière de Vincent Delerm, déjà disponible et en playlist.