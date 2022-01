Snoop Dogg a plusieurs passions, la cuisine et la weed voire même, la cuisine à la weed et ça lui a toujours réussi. C'est l’un des plus importants promoteurs de la culture hip-hop aux Etats-Unis, il le prouve une nouvelle fois avec sa compilation totalement addictive

Le rappeur, chanteur, producteur musical et acteur, Snoop Dogg en concert le 20 novembre 2021 à Lexington, Kentucky. © Getty / Stephen J. Cohen

Quand la star du gangsta rap également reconnue pour ses exploits culinaires, n’est pas aux fourneaux, il aiguise ses rimes, et fait chauffer une de ses meilleures recettes auditives, entouré de nombreux amis renommés, comme Busta Rhymes, Method Man ou encore Usher

Mais surtout, avec cette compilation, Snoop Dogg, devenu consultant créatif exécutif, chez Def Jam Recordings en juin dernier, nous donne l’occasion de découvrir de prometteuses chanteuses comme la jeune Malaya, multi-instrumentiste révélée par American Idole, l’équivalent de Nouvelle Star.

Snoop Dogg met également un coup de projecteur sur la brillante Jane Handcock qu’il prend soin de présenter lui-même, façon crooner :

Entre rap, soul, ragga et r’n’b, Snoop nous offre un excellent patchwork, le parfait écrin pour retrouver un bijou inattendu: la seule et l’unique, Mary J Blige dans sa « Diamond Life » :

« Snoop Dogg Presents Algorithm » la compilation de Snoop Dogg est déjà disponible dans la playlist du 5/7