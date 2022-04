Une compile "Hits to the head" qui rappelle les meilleurs moments du groupe le plus fascinant d'Ecosse mené par le charismatique et énigmatique Alex Kapranos.

Le groupe Franz Ferdinand © AFP / Roberto Finizio/NurPhoto

L’incontournable groupe de rock écossais Franz Ferdinand est de retour avec une compilation

Franz Ferdinand c’est le groupe de Glasgow, mené par le leader charismatique et guitariste Alex Kapranos, icône du rock indé et de la mode, ayant collaboré avec le photographe et styliste Hedi Slimane et le créateur Olivier Rousteing. Il présente aujourd’hui « Hits to the Head ».

Un disque qui regroupe les titres les plus emblématiques de la formation. Franz Ferdinand fait partie, comme les Libertines de Pete Doherty, des groupes qui a régénéré le rock au début des années 2000. Le collectif a été un des premiers sur la scène internationale à annuler ses shows en Russie cet été.

Comment ce best-of a-t-il été conçu ?

Chronologiquement. L’album enchaîne les tubes des 5 albums du groupe comme, « Darts of Pleasure »,extrait de leur tout premier EP

On y retrouve aussi l’incontournable hit « Take Me Out », qui les a rendus célèbres et que vous avez écouté au tout début de cette chronique, ainsi que deux inédits :

Voici le premier « Billy Goodbye »

En plus des inédits, le best of de Franz Ferdinand, comprend également des photographies inédites et des textes écrits par JD Beauvallet, ex-rédacteur en chef des Inrocks.

Voici le deuxième inédit de « Hits to the Head » intitulé « Curious », de quoi s’adresser et contenter à la fois les fans nostalgiques comme les nouveaux venus.

« Curious » extrait de Hits to the Heads, Franz Ferdinand sera en tournée dans toute la France dont une date au Zénith de Paris le 20 avril prochain.