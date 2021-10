Journée spéciale et concert exceptionnel pour soutenir les artistes afghans, réunis autour de la musique pour la liberté.

Mashal Arman - Ensemble Kaboul © Capture d'écran/YouTube/Site officiel d'Mashal Arman

Comment créer dans un pays ou l’art devient un risque de mort pour les artistes comme pour son public ?

Depuis la prise de Kaboul par les Talibans le 15 août, la vie des artistes s'est arrêtée. Plusieurs ont été assassinés.

Pourtant la scène culturelle afghane a connu ces vingt dernières années un renouveau artistique majeur et une certaine liberté, qui a profité aux artistes, surtout issus de la nouvelle génération comme le rappeur et poète Zafar Khan Momeni

Zafar Khan Momeni a deux albums à son actif. Il a créé le label de musique , Ariana Record en 2013, qui est considéré comme le premier label hip-hop/rap afghan.

Zafar Khan Momeni ne sera pas là ce soir, en revanche, il y aura des artistes interprètes afghanes et françaises sur la scène du 104. Oui car c’est la femme afghane qui est célébrée ce soir. Avec notamment, l'actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani, le réalisateur et romancier afghan Atiq Rahimi, les chanteuses et musiciennes Yael Naïm, Emily Loizeau, et Yelli Yelli, et les musiciens de l’Ensemble Kaboul, fondé à Genève en 1995 par Hossein Arman.

Cet orchestre célèbre la musique traditionnelle afghane, classique et populaire. Son répertoire haut en couleurs comporte des chants d'amour, de fêtes et de mariage, ainsi que de brillantes prestations instrumentales comme on peut l’entendre derrière nous.

Une autre découverte va vous enivrer ce soir à l’occasion de cette soirée spéciale, c’est la talentueuse soprano Mashal Arman qui chante souvent accompagnée par l’Ensemble Kaboul.

Mashal Arman est née à Kaboul dans une famille de musiciens. Après l’obtention de ses diplômes de flûte traversière à la Haute Ecole de musique de Berne et de pédagogie à la Haute Ecole de musique de Genève, elle étudie le chant au conservatoire de Genève.

Désireuse de faire de la musique persane, elle s'engage à préserver et diffuser la richesse de ce répertoire depuis le début de sa carrière.

« Naghmagar » de Mashal Arman, qu’on retrouvera ce soir dès 20h pour la soirée exceptionnelle présentée par Rebecca Manzoni et André Manoukian, en public et en direct du studio 104 de la Maison de la radio et de la musique

Avec également des témoignages venus de Kaboul recueillis par Laure Adler