Depuis sa mixtape sortie en 2012, la chanteuse Kali Uchis n'a céssé de collaborer avec les plus grands noms de la pop actuelle se hissant aujourd'hui au rang de superstar de la scène americano-latine

La chanteuse, auteure, compositrice, productrice, réalisatrice de clip musicaux, et créatrice de mode Kali Uchis © Getty / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Un coup de cœur : l’étoile montante du R&B !

À seulement 26 ans, Kali Uchis est devenue la pin-up americano-colombienne de la pop urbaine grâce à son tube « Télépatia » extrait de son deuxième album « Sin miedo » Récompensé d’un american music award de la chanson latine préférée.

La chanteuse, compositrice, et créatrice de mode, a grandi en jouant du saxophone et du piano. Révèlée par sa première mixtape en 2012, Kali Uchis a enchainé les prestigieuses collaborations de Snoop Dogg à Gorillaz et assuré les 1 ères partie de Lana Del Rey. En 2018, elle a sorti son premier album « Isolation » avec un duo avec la chanteuse de jazz Jorja Smith.

Également adepte de hip-hop, Kali Uchis, à convié le talentueux Tyler the creator sur son envoûtant « After The Storm »

Son duo avec le producteur canado-haïtien Keytranada qui l’a invitée sur son titre « 10% » lui a valu un grammy award du meilleur enregistrement

Toujours bien entourée, Kali Uchis est devenue un véritable phénomène mondial.

Quel est son atout majeur ? Sa voix langoureuse et sa faculté de mélanger tous les genres.

Voici son adaptation de la comédie musicale romantique américaine aux dix oscars « West Side Story » sur laquelle elle convie le chanteur de reggaeton portoricain Ozuna.

« Another day in America » de Kali Uchis featuring Ozuna est disponible, extrait de la bande son du film West Side Story revisité par Stephen Spielberg en salles mercredi 8 décembre