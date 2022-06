Véritables innovateurs du XXIème siècle, avec des morceaux désormais entrés au panthéon de la pop culture, et un Grammy Award plus tard, Phoenix marque son retour très attendu avec "Alpha Zulu".

Le groupe Phoenix © SHERVIN LAINEZ

Le groupe Phoenix revient avec un nouveau single et pleins de dates de concert !

Alpha zulu un titre immédiatement accrocheur qui marque le retour de Phoenix. Après ses trips américains et italiens, le quatuor versaillais a choisi de rentrer en France pour travailler son septième album.

Ce morceau electro dansant annonce un virage ambitieux et frais, plein du panache caractéristique du groupe, toujours fidèles à leur sens unique du tube, sans frontière et intemporel. Avec la voix incontournable de Thomas Mars, une véritable signature, restée intacte

Ce hit a marqué les esprits et les générations il y a un peu plus de 20 ans déjà !

Phoenix sont actuellement en studio pour mettre la touche finale à leur nouvel album qui succèdera à Ti Amo sorti en 2017.

Dans quelle direction sont-ils partis pour ce nouveau disque ?

L’album devrait explorer de multiples pistes.

Thomas Mars raconte: « Il n'y a pas de cohérence, c'est un peu comme notre premier album, “United”, qui contenait des chansons qui exploraient le heavy metal et la country. C'est le même genre d'album Frankenstein. »

La réputation des icônes de la french touch n’est plus à faire Alpha Zulu, foncièrement novateur et accessible, nous rappelle leur grande influence sur la scène pop et electro.

En attendant de les retrouver sur la route des festivals cet été, on peut déjà s’amuser à créer une petite chorégraphie sur leur tube en puissance Alpha Zulu

Alpha Zulu de Phoenix est dans la playlist, en attendant leur album à la rentrée. Toutes les dates de concert sont à retrouver par ici