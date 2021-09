"Pause une caresse sonore! le résultat d’un coup de foudre artistique entre deux artistes devenus incontournables sur la nouvelle scène de la chanson française.

Eddy de Pretto feat Yseult - "Pause x Kiss" (clip officiel) © Capture d'écran/YouTube/Site officiel Eddy de Pretto

"Pause", un nouveau duo qui vient tout juste de faire son entrée dans la playlist de France Inter ! Rencontre au sommet, entre deux fortes personnalités de la nouvelle génération !

La charismatique Yseult à la voix céleste et le chanteur- rappeur sensible Eddy De Pretto ont eu l’excellente idée d’entremêler leurs univers, le temps d’une chanson, suite à une rencontre dans un studio parisien, au Printemps dernier.

Un mélange chimique et organique pour un résultat doux et protecteur, loin des injures, des critiques et de la violence auxquelles nous avons fini par nous habituer que ce soit dans la vie ou sur les réseaux sociaux. Ce titre est un refuge, un appel au calme et à la paix.

L’alchimie a été instinctive et immédiate entre le crooner de Créteil et la diva Parisienne.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



« Corps » c’est le titre qui a valu à Yseult de remporter la Victoire de la chanson originale de l’année 2021.

Yseult, a réalisé une entrée sidérante sur la scène de la chanson française imposant une touche qui n’appartient qu’à elle, impressionnante et fragile à la fois.

Face à Eddy de Pretto, révélé en 2018 avec « Cure », son premier album percutant. Il est de retour et règle bien ses comptes dans « À tous les bâtards » son nouvel album.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Freaks le titre coup de poing d’Eddy de Pretto extrait de son dernier album

Quel est leur point commun ?

D’abord leur voix, elles s’entrelacent naturellement à merveille, sans artifice. L’écriture brute de leurs textes; ils manient tous deux les mots avec grâce et candeur, et font rayonner la langue française. Leur engagement, Yseult et Eddy De Pretto sont de fervents militants pour l’acceptation de soi, la diversité, la tolérance.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Sans oublier la mode, à travers laquelle ils affirment leur personnalité, unique, hors norme et complémentaires à la fois.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



« Pause» Eddy de Pretto et Yseult réunis dans un duo fraîchement disponible et déjà Dans la playlist de France Inter.