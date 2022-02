"Je m'appelle Alex Cameron et je ne vous ferai pas perdre votre temps. Quand vous parlez de moi et de mon partenaire musical, Roy Molloy, vous parlez des cow-boys en ligne à l'époque du Far West du World Wide Web" Voilà un profil qui à le mérite d'être clair et alléchant !

Le musicien, chanteur et auteur-compositeur Alex Cameron. © Getty / Michael Hickey

L’artiste australien Alex Cameron est de retour avec un nouveau single : le dansant « Sara Jo », pour de belles envolées de saxophone, apportées par son compagnon de route de longue date, Roy Molloy. Un titre annonciateur du quatrième album d’Alex Cameron : Oxy Music qui sortira le 11 mars.

Sara Jo est le premier morceau d’Alex Cameron depuis son album Miami Memory sorti en 2019.

Ce magicien des mots, parolier réputé, pour ses amis comme The Killers notamment et d’autres, avait déjà déployé son art de l’écriture et sa maîtrise de la métaphore osée, dans son single Miami Memory où il chantait Eating your ass like an oyster traduction (mangeant ton cul comme une huître), tout un poème !

Miami Memory titre éponyme du dernier album d’Alex Cameron, où il invitait dans son clip, sa compagne, la comédienne Jemima Kirke, actrice dans les séries Sex Education et Girls et qui a récemment réalisé le clip de Best Life.

Best life, autre chanson que l’on retrouvera dans le nouvel album d’Alex Cameron.

Et de quoi parle Sara Jo ?

D’un besoin urgent de trouver comme il le dit lui-même une raison de vivre.

Dans un long communiqué de presse, il confesse simplement :

Mec, j’étais un idiot avant. Je suis toujours un idiot, mais j’en étais surtout un avant. (…) Heureusement que je me suis amélioré depuis. J’ai travaillé. J’ai écouté. J’ai appris ».

Une chose est sûre, Alex Cameron a appris de nouveaux pas de danses qu’il dévoile dans le clip captivant de Sara Jo, en slip de bain et en claquettes du plus bel effet ! Ce sera peut-être sa tenue de scène le 21 Mars à La Cigale à Paris.

Sara Jo le nouveau single d’Alex Cameron en playlist sur France Inter et son quatrième album est à découvrir le 11 mars, avec deux featurings de luxe offerts par Jason Williamson, moitié du duo punk anglais Sleaford Mods, et le rappeur Lloyd Vines.