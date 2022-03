Dakh Daughters, parent éloigné de The Tiger Lillies et CocoRosie évolue depuis dix ans sur un territoire vaste, du freak folk, au cabaret, passant par la musique du monde, et la pop baroque. Pousser la porte de ce groupe, c'est se laisser porter par la magie burlesque de sept femmes étonnantes.

Le groupe Dakh Daughters © Getty / Jack Vartoogian

Dakh Daughters est un groupe féminin formé en 2012 à Kyiv (Kiev) très réputé en Ukraine.

Cette chanson extraite de l’album Air des Dakh Daughters, sorti en 2019, est lourde de sens dans le contexte actuel :

on respire le même air, on est vivant, on devrait ressentir le rythme de l’amour ».

Les filles de Dakh est un collectif qui fait partie du théâtre underground de Dakh, d’où vient leur nom.

Sept voix de femmes engagées qui mélangent les mélodies traditionnelles ukrainiennes et la musique actuelle, dans une authentique ambiance cabaret.

La troupe n’hésite pas à utiliser les textes classiques reconnus, comme ici dans leur chanson Rozy Donbass inspirée par le sonnet 35 de William Shakespeare. Ce titre qui les a révélées à leurs début, désormais simplement intitulé Rozy se retrouve sur leur troisième album, sorti l’année dernière intitulé Make Up :

Contrebasse, violoncelle, piano, maracas, guitare, violon, batterie, xylophone, accordéon, harmonica, tambourin; le groupe joue jusqu’à 15 instruments et chante dans plusieurs langues :anglais, français, russe, allemand et dialectes ukrainiens.

“On résiste toutes, comme on peut, avec humour. C’est l’une de nos armes” a récemment confié Ruslana Khazipova réfugiée, à Lviv après avoir fui Kyiv, dans une interview aux Inrockuptibles, interrompue par le son des sirènes et des bombardements.

Le Préau, Centre dramatique national de Vire, dans le Calvados, qui les a programmées l’an dernier dans la création Antigone, annonce toujours leur venue, pour un concert exceptionnel, en avril.

En attendant, Ruslana Khazipova nous dit : “Nous ne pouvons pas lutter sans votre aide”

Voici Suknya V Trusakh c'est du Russe. Traduit en français cela signifie : "s'habiller en culotte", à n'en pas douter une tenue de combat hautement symbolique.