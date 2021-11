Quand certaines nous font patienter pendant six ans avant de nous donner de leurs nouvelles musicales, suivez mon regard vers Adèle...Lana Del Rey, elle, aura laisser seulement six petits mois s'écouler après Chemtrails over the country club avant de revenir, en douceur, avec un nouveau disque.Tada!

L'auteure-compositrice-interprète Lana Del Rey aux Grammy Awards le 26 janvier 2020 à Los Angeles, Californie. © Getty / Steve Granitz/WireImage

Vous ne rêvez pas ! Six mois seulement après l’excellent « Chemtrails Over the Country Club », le précédent album de la diva Del Rey, la voilà déjà de retour avec un double album « Blue Banisters ».

En marge de la compétition sans borne que se livrent les chanteuses de pop, Lana del Rey a imposé un style unique doux, vaporeux et lancinant avec des arrangements classieux, en seulement deux titres, « Vidéo games » et « Blue Jeans ».

Lana Del Rey, c’est le chant séduisant d’une sirène. À chaque nouvel album, on la suit aveuglément et sans craintes dans les abysses de délices dans lesquelles elle a décidé de nous emmener. Sûrement parce qu’elle a ce don magique de sublimer la tristesse et même de la rendre sexy.

L’émotion empreinte de nostalgie, sous le soleil californien, c’est toute l’élégance de l’icône Lana Del Rey. Cette manière singulière d’explorer les thèmes récurrents, comme la fin d’une histoire d’amour par exemple, l’inscrivent dans la lignée des grandes chanteuses de Country.

Dans « If You Lie Down with Me », Lana Del Rey nous ôtent les mots de la bouche quand elle dit

And don’t say you’re over me / When we both know that you ain’t », « Et ne dis pas que je ne te plais plus / Quand nous savons tous les deux que ce n’est pas vrai »

Voilà une phrase à conserver telle quelle et à balancer au moment opportun à son ex !

« If You Lie Down with Me » extrait de Blue Banisters du nouvel album de Lana Del Rey, est déjà dans la playlist de France Inter.