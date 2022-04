Blundetto en est déjà à son onzième disque. Le Dijonnais désormais établi à la campagne ne cesse d'affiner son esthétique en explorant une large palette d'univers. Il est de retour avec "Les Dumands", extrait envoûtant de son nouvel album "Cousin Zaka Vol II". Merci pour le bon son tonton!

L'artiste musical Blundetto © Anthoine Fyot

Une fois de plus mixé et réalisé par Jérôme Blackjoy Caron, éternel et indissociable homme de l'ombre du projet, Cousin Zaka Vol. II sortira sur le tout jeune label de la paire Blundetto / Blackjoy : Les Rythmes Ruban.

Après vingt ans passés dans les murs de Radio Nova où Guiguet aura notamment occupé le fauteuil de programmateur, il a en parallèle donné vie à son double musical: Blundetto, un nom venu tout droit d’une série mafieuse !

Bad Bad Things, son tout premier album, invitait entre autre l’hypnotique chanteuse Hindi Zahra sur le titre à succès « Voices »

Des titres qui flirtent avec les volutes enfumées du reggae, la soul nostalgique des années 70, c’est dans cette esthétique que Max Guiguet aime expérimenter, entre sampling et instruments live. Il joue de la guitare, du clavier, de la batterie, des percussions ou encore de la basse. Douze ans après Bad Bad Things, et une dizaine de disques riches en collaborations, il a récemment composé la bande originale de la saison 4 du podcast phare de Deezer : “Gang Stories“ raconté par Joey Starr. Une balade mexicaine à base de rythmes latins, de guitares acoustiques et de riff de trompette.

Blundetto a également signé, la bande originale de la série « VTC » avec la talentueuse actrice Golshifteh Farahani, actuellement diffusée sur Canal+.

"La Chapelle" extrait du road trip musical hypnotique, psychédélique et profondément groove imaginé par Blundetto

Quel est l’idée de son nouveau titre Les Dumands ?

C’est une invitation au voyage immobile menée par des choeurs venus du Brésil et de la Californie. Les Dumands est une déclaration d’amour aux sons de la nature dans lesquels Blundetto évolue sereinement depuis qu’il est installé à la campagne et qu’il cultive son jardin secret et prolifique…

Les Dumands extrait du nouvel album de Blundetto – « Cousin Zaka Vol II » disponible le 22 avril