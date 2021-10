Gabriels, un voyage sonore fascinant expérimentant principalement le gospel et la soul, avec d'envoûtantes atmosphères ornées de mélodies qui mettent en avant le talent et la voix exceptionnelle de Jacob Lusk

Jacob Lusk, le chanteur du groupe Gabriels © Getty / RB/Bauer-Griffin/GC Images)

Une pépite venue de Los Angelès, un trio né en 2016, porté par la voix bluffante de Jacob Lusk, chanteur de gospel émérite, directeur de chorale, ancien candidat d’American Idol. Il fait partie des chœurs d’artistes comme Diana Ross et Beck.

Ce premier single de Gabriels sorti en 2018, donne un avant-gôut de leur identité musicale, construite sur des fondations bien solides entre soul, gospel et pop moderne.

Les deux autres membres du groupe, Ryan Hope et Ari Balouzian, sont les artisans de ce son si particulier. Également réalisateurs de films et compositeurs de bandes originales, ils ont apporté une véritable attention à l’image, qui fait partie intégrante de l’univers de Gabriels.

« Love and Hate in a Different Time » accompagne un incroyable court métrage conçu et réalisé par le membre du groupe Ryan Hope.

Le film se termine avec Jacob chantant à travers un mégaphone lors d'une manifestation Black Lives Matter à Los Angeles, rendant les images d'autant plus émouvantes et percutantes.

Sur “In Loving Memory” l’inventivité de Gabriels est délicate et intemporelle.

La grâce et l’émotion à l’état pur de Gabriels.

Comment « Blame » le nouveau titre de Gabriels a-t-il été conçu ?

En mettant de nouveau au premier plan la voix de Jacob Lusk et en puisant leur inspiration dans la soul du passé, avec des violons accrocheurs qui donnent envie de virevolter. Pour Elton John, c’est l’un des disques les plus importants, qu’il ait entendu ces dix dernières années !