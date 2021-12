Une voix suave, un univers pop chanté en français et en anglais inspiré par Fiona Apple et Françoise Hardy, Anna Majidson est de retour avec un nouveau single annonciateur d'un très bel EP 7 titres qui arrivera en Fév. 2022, "en deux mots": soyez patient ! Et tendez l'oreille.

La musicienne Anna Majidson © Julie Mitchell

Née dans une famille de musiciens, élvée entre la France et les États-Unis dont son père est originaire, Anna Majidson apprend la basse, la guitare et le piano dès son plus jeune âge et développe un goût prononcé pour la poésie au collège.

En 2014, elle rencontre à Montréal le producteur Blasé (c’est son nom), avec qui elle forme le duo Haute porté par le single Shut Me Down

Haute a totalisé plus de 20 millions de vues sur Youtube avec ce titre et s’est retrouvé en première partie d’Angèle à l’Olympia au printemps 2019, avant la sortie de leur album éponyme fin 2020.

Aujourd’hui Anna Majidson évolue en solo ! Et après la sortie de son premier EP Mixtape Telecom, conçu durant le premier confinement, elle faisait son retour en septembre dernier avec le single Natasha :

Chanté en français, ce titre marque un nouveau tournant dans la carrière d'Anna Majidson, dont la musique était jusqu’ici anglophone. Tendez l’oreille sur sa collaboration avec le groupe éléctro français Blow

Anna Majidson dévoile aujourd'hui En deux mots, produit par le parisien Sacha Rudy, collaborateur d’Eddy De Pretto notamment et réalisé par le Londonien Tev'n, qui déjà travaillé avec les chanteuses anglaises Joy Crookes et Celeste.

Un morceau qui parle de l’équilibre à trouver dans une vie de couple et qui marie chanson française et néo RnB avec délicatesse En deux mots.

Anna Majidson avec son single/clip En deux mots extrait d'un EP 7 titres attendu fin février.