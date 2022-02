"Love suprême", c'est avec cette belle promesse et 13 titres originaux que Nneka donne enfin de ses nouvelles. L'attente dépasse toutes nos espérances tant au niveau musical que visuel. Ce quatrième album offert par l'icône afro-européenne de toute une génération est une réussite.

NNEKA - Maya © Capture d'écran/YouTube/Site officiel Nnekaworld

La chanteuse nigériane-allemande Nneka est de retour

Love Suprême, extrait du quatrième album éponyme de Nneka dont la confiance est le thème principal, auquel tout le monde peut s'y identifier et sur lequel on retrouve également This life.

Nneka, l'artiste aux multiples facettes et éclectique, originaire de la région du Delta au Nigeria et basée en Allemagne depuis ses 19 ans a étudié l’anthropologie à l’université de Hambourg. Elle écrit des chansons principalement inspirées par des sujets politiques et sociétaux en quête de justice.

Saluée par le Sunday Times comme la nouvelle Lauryn Hill, elle est devenue l’une des voix les plus puissantes d'Afrique notamment grâce à son tube Heartbeat en 2009.

Heartbeat extrait de son deuxième album No Longer at Ease lui vaut le prix britannique du meilleur album africain au Mobo award de 2009. En 2014, Nneka a rejoint le jury de la quatrième saison de "Nigerian Idol". Elle a joué près de 300 spectacles en Europe et plus de 100 aux États-Unis et au Canada devant plus d'un million de téléspectateurs dans plus de 35 pays.

Aujourd’hui, Nneka revient après cinq ans d’absence qui lui ont permis de sortir son nouvel album de manière indépendante.

Qu’est ce que ce changement lui a apporté ?

Une créativité qui l’a aidée à retrouver sa santé mentale et physique, ainsi que le bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Love Supreme est un disque d'introspection inspiré par l'existentialisme. Nneka ajoute "être présent est la clé à ce moment précis" et c’est ce mantra qui sous-tend le disque.

Sur Maya, elle assemble des mélodies de guitare rythmées avec son énergie gospel et de délicats accords de piano.

Maya extrait du nouvel album de Nnkea, déjà disponible elle sera en concert le 1er Avril à l’Elysee-Montmartre, d’ici là vous pouvez aussi regarder tous les clips de l’album qui sont sublimes, comme elle !