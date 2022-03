Big'in Jazz Collective, le big band all stars venu des tropiques pour remplir nos esprits et nos cœurs. Leur album "Global" est un must et le documentaire signé Marina Jallier, qui leur est consacré est à voir !

EPK - Big In Jazz Collective - Global Album © Capture d'écran/YouTube/Site officiel BIG IN JAZZ

Le Big in Jazz Collective, c’est le combo de jazz Afro-Caribéen, composé de 8 musiciens-créateurs talentueux, venus de la Martinique, de la Guadeloupe et d’Haiti, pour opérer un pur retour aux racines de la musique antillaise, dans un album intitulé Global.

"Big- in - jazz" : trois mots qui font référence à un style musical et une danse ancestrale : la biguine, issue du jazz, et originaire de Saint Pierre, en Martinique, datant de la période de l'émancipation des esclaves en 1848.

C’est un collectif récent ?

Absolument et jeune de surcroit ! C’est le reflet authentique de la création du jazz caribéen d'aujourd'hui !

Ces passionnés de musique ont décidés de rendre un vibrant hommage au patrimoine musical ultra-marin avec lequel ils ont grandi.

Leur travail d’expérimentation et de réappropriation artistique a commencé il y a deux ans, dans le cadre d’une résidence, à Fort-de-France, avant d’aboutir à l’enregistrement d’un album complet, Global !

Authentique et pluriel, ils ont construit un son tropical moderne en passant du funk au reggae, du rock aux groove tout en flirtant avec la danse, après avoir mis le feu au New Morning à Paris, il y a quelques semaines, les voici avec leur reprise explosive de Come together des Rolling Stones.

Come Together, revisité par le Big in Jazz Collective, dont l’album Global est déjà disponible tout comme le documentaire réalisé par Marina Jallier qui retrace avec émotion leur parcours et récompensé par le prix du public au Fifac 2021 (Festival International du Film Documentaire Amazonie-Caraïbes).

Big in Jazz Collective en concert, c'est par ici