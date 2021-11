Leurs albums se suivent et ne se ressemblent jamais, à peine remis de "Earth to Dora" leur album sorti l'année dernière, ils nous subjuguent déjà avec deux singles extraits de « Extreme Witchcraft » qui sortira le 28 janvier.

Mark Oliver Everett et Jeff Lyster (The Chet) du groupe Eels, en concert à l'Eventim Apollo le 21 août 2019 à Londres, en Angleterre. © Getty / Robin Little/Redferns

Le groupe de rock américain Eels sera de retour en 2022 avec un nouvel album et le deuxième single est déjà disponible.

Et quand on parle de Eels, on parle d’un groupe qui a l'une des carrières les plus acclamées du monde de la musique. Eels, c’est en quelque sorte, le projet en constante évolution du chanteur/compositeur principal E (Mark Oliver Everett), depuis leurs débuts en 1996, avec « Beautiful Freak ». Souvenez-vous !

Enregistré dans le studio du groupe à Los Feliz, en Californie, l’année dernière, les prolifiques musiciens de Eels sortaient l’album "Earth to Dora" qui contient la superbe chanson “Are We Alright Again”, accompagné d’un clip où l’on retrouve le non moins superbe et talentueux acteur John Hamm, principalement connu pour son rôle de Don Draper, dans la série Mad Men.

« Are we alright again » est la seule chanson qui a été composée au plus fort de la pandémie,

C’est une sorte de rêve de quarantaine dont j'avais désespérément besoin, un album écrit pour entendre des chansons qui traitent de choses auxquelles nous rêvons de revenir raconte le leader du groupe.

Pour leur nouvel album, ils ont fait appel à un producteur qu’ils connaissent bien : John Parish, musicien et producteur anglais notamment connu pour ses collaborations avec la chanteuse et compositrice PJ Harvey, Tracy Chapman, ou encore le chanteur belge Arno. Ce sont des retrouvailles puisqu’ils avaient déjà travaillé ensemble sur l'album "Souljacker" de Eels sorti en 2001.

John Parish est l'une des personnes les plus équilibrées et les plus polies que j'aie jamais rencontrées. Un vrai gentleman, expliquent Eels dans un communiqué de presse. Mais lorsqu'il entre en studio, il devient un savant fou. Si vous faites de la musique avec John Parish, vous obtenez des choses que personne d'autre n'obtient. Il a une boîte à outils et une vision musicale vraiment unique".

« Good Night on earth », est le premier single qui porte le nouvel album de Eels intitulé « Extreme Witchcraft »

Et aujourd'hui, Eels dévoile un deuxième single intitulé « Steam Engine ». Un « Moteur à vapeur », dans les startings blocs d’un album qui sortira le 28 Janvier assorti d’une grande tournée européenne avec un concert prévu le 28 mars 2022 à la Salle Pleyel à Paris.

Steam Engine le nouveau single du Eels est déjà en playlist sur France Inter , l’album « Extreme Witchcraft » sortira le 28 janvier.