DOMi & JD BECK, ce jeune duo franco-américain, est devenu une véritable sensation sur internet dès leurs premières performances ensemble. Leur musique puise humour et grandeur dans les complexités harmoniques, les rythmiques protéiformes et la rapidité d'exécution. Ils incarnent le jazz du futur !

On fait connaissance avec un duo de jazz franco-américain exceptionnel DOMi & JD Beck !

Vous découvrez un extrait de l’hommage à l’album "Madvillainy" signé par les rappeurs Madlib & le regrétté Mf Doom, hommage rendu par le jeune duo Domi & JD Beck, nouveau phénomène de la scène jazz funk hip-hop.

DOMI, la vingtaine, est une claviériste, compositrice et productrice née à Metz qui a commencé à jouer du piano et de la batterie à l'âge de 3 ans. Après avoir obtenu une bourse pour étudier au Berklee College of Music de Boston, elle a commencé à publier ses performances musicales sur les réseaux sociaux attirant l'attention de plusieurs musiciens de jazz et de hip-hop de premier plan.

JD Beck, prodige de la batterie, l'américain originaire de Dallas est âgé de 17 ans, il a commencé sa carrière de musicien à 8 ans et de producteur à 12 ans. Le musicien a lui aussi conquis la scène urbaine & hip-hop en collaborant notamment avec le pianiste Robert Glasper dont je vous ai déjà parlé ici.

Les deux jeunes musiciens, se sont rencontrés au Namm 2018, le grand salon professionnel de l’industrie musicale qui a lieu chaque année, en Californie.

Ils ont commencé à se produire ensemble et leur performance qui allie dynamique virtuose et souplesse malicieuse, les a immédiatement consacrés comme les dignes représentants de la relève du jazz funk mondial.

« Sniff » interprété live à Stockholm en 2019 par Domi et JD Beck, dans le cadre d’un concours organisé par la marque d’instruments suédoise Nord.

Leur jeu et leur étonnante complicité nous subjuguent tout en nous faisant entrevoir sereinement LE son jazz du XXIe siècle.

Tous deux écrivent les chansons, produisent et arrangent chaque note et chaque accord, ce qui reflète le résultat de leur immense talent.

Cette agréable surprise musicale illustrée par une série de vidéos devenues virales, sur Youtube, a attiré l'attention de grands producteurs tels que Thundercat, le collaborateur de Prince, Will i Am, ou encore Andersson Paak avec qui ils ont co-écrit “Skate”, extrait de l’album récompensé d’un grammy d’Anderson .Paak et Bruno Mars, réunis sous le nom de Silk Sonic. Pas surprenant que le tandem soit la première signature du nouveau label de Paak. avec le titre « Smile » . Dans le clip, les deux musiciens rendent hommage à l’un de leur mentors, le crooner et guitariste Mac DeMarco.

« Smile » le nouveau single de DOMi & JD Beck est disponible, ils seront en concert le 10 septembre à Paris dans le cadre du festival Jazz à la Villette.