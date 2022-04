Fils d'un père, professeur de maths et d'une mère assistante de vie, il est devenu danseur, chanteur, dj et militant charismatique. Du haut de ses 2 mètres, cette figure emblématique du Voguing et de la communauté LGBT propage un son contre le racisme et l’homophobie "Spread it", propagez-le !

Le chanteur, DJ, producteur, danseur et militant pour les droits LGBT Kiddy Smile © Romain Guittet

Le Dj et chanteur français Kiddy Smile, présente son nouveau single

L’explosif « Spread it », marque le retour de Pierre-Edouard Hanffou alias Kiddy Smile. Originaire de Rambouillet en banlieue parisienne et âgé de 39 ans, il est devenu une icône de la nuit et de la scène Voguing, un mouvement culturel et une danse nés à New-York. Danseur, styliste de mode, militant queer, il est également connu pour ses talents de dj house, où Kiddy Smile fait sonner ses sets endiablés avec charisme et conviction. On se souvient ainsi du scandale causé par le tshirt qu’il portait lorsqu’il était invité à mixer à l’Elysée lors de la Fete de la Musique en 2018 et sur lequel on pouvait lire: « moi fils d’immigrés noir pédé ».

Un geste qui illustre la démarche engagée et politique qui imprègne l'univers de l'artiste. Beth Ditto, comme tant d’autres artistes prestigieux a été séduite.

En 2010, la chanteuse du groupe Gossip, l’invite à ses côtés à partager la scène de Coachella, le plus hype des festivals de musique, à Los Angeles.

Il a collaboré avec Indochine et Angèle invité à chanter des titres qui évoquent la trans identité et l’affirmation des sentiments amoureux.

Révélé par son tube « Let a bitch know » sorti en 2016, qu’on entend en ce moment, le clip tourné au cœur de la cité des Alouettes à Alfortville mettant en scène une quarantaine de danseurs queer, suscita des réactions violentes, allant jusqu’aux menaces de mort.

Ce titre a marqué les esprits et fait évoluer la visibilité de la communauté LGBTQIA+ en France. En 2018, kiddy Smile obtient un beau rôle dans le film sulfureux «Climax» de Gaspar Noé qui se serait inspiré du clip de “Let a bitch know“ pour son scénario.

Son nouveau single est aussi un titre engagé ?

Indéniablement, « Spread It", est une chanson forte qui dénonce l'homophobie et le racisme. Dans la lignée de son premier album « One Trick Pony » sorti en 2018, Kiddy Smile assume sa différence pour éveiller les consciences. L’artiste a lui même réalisé le clip de « Spread it » dans lequel il se met en scène face à une horde de policiers qui le violentent et finissent par le brûler vif.

Que ce soit dans ses concerts, dans ses soirées ou dans ses clips, les performances musicales et visuelles de Kiddy Smile sont toujours percutantes

Spread it le nouveau titre de Kiddy Smile déjà disponible. On le retrouve prochainement dans le jury de Drag Race, pour élire la meilleure drag queen ! C’est la version française du programme culte américain « RuPaul’s Drag Race » à découvrir sur france tv slash