Celle que son grand-père appelait, en kabyle, "la fillette" : Yelli Yelli présente un album folk aux chansons douces et puissantes à la fois avec la participation de brillants alchimistes sonores, Piers Faccini et Chloé.

Yelli Yelli - "Tassusmi" © Capture d'écran/YouTube/Site officiel de Yelli Yelli

La généreuse et voyageuse chanteuse folk Yelli Yelli, « la fillette » en kabyle, un surnom tendre que lui donnait son grand-père, était parmi nous, lors du concert solidaire avec nos sœurs, les femmes afghanes, le 5 octobre dernier. Elle nous a déjà subjugué tout l’été avec son sublime morceau « Tassusmi », le silence en kabyle qui embellit la bouche … Chuuuut!

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Chargée de vie, je chante mes morts et j’implore les espaces où les consciences s’évanouissent » écrit Yelli Yelli au sujet de « Tassusmi », extrait de son deuxième et nouvel album « La Violence est Mécanique », pour lequel elle a fait appel à deux architectes sonores de renom : l’auteur, compositeur et chanteur Piers Faccini et la productrice Chloé dj et productrice de musiques électroniques.

Ces collaborateurs ont apporté une autre couleur musicale aux racines familiales de Yelli Yelli, sans les trahir.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La participation de Piers Facini au travail de la chanteuse ne date pas d’aujourd’hui, sur son projet avec le groupe « Milkymee », que Yelli Yelli interprétait en kabyle, le chanteur folk était déjà intervenu en tant que réalisateur de l'album.

Très complices, Yelli Yelli a même joué en ouverture du concert de Piers Faccini au Trianon en juin dernier.

Les retrouvailles sur son nouvel album se sont donc faites naturellement.

Quant à Chloé, elle a amené l’intensité de ses veloutes électroniques dans les souvenirs enfouis de Yelli Yelli…

À l’heure où le débat public fait rage autour des questions d'identités, écouter la musique de Yelli Yelli relève presque de l’acte militant, dépaysant et apaisant à la fois .

Elle a annoncé sa joie d’entrer dans la playlist de France Inter sur son compte Facebook et cet enthousiasme est réciproque, voici « Liberté »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Liberté » de Yelli Yelli est dans la playlist de France Inter