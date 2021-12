Le chanteur et musicien canadien, conteur d'histoires, héro de la folk, nous offre un sublime 5ème album où il se met à nu pour la première fois.

Le chanteur multi-instrumentiste et auteur-compositeur Andy Shauf en concert à Union Park le 12 septembre 2021 à Chicago, Illinois. © Getty / Barry Brecheisen

Le cinquième album d’Andy Shauf s’appelle, Wilds, parce qu’on a tous en nous quelque chose de sauvage !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le canadien a eu envie de révéler ses imperfections en toute sincérité avec un album dont toutes les chansons ont été enregistrées par le chanteur lui-même, sans artifices sur un petit magnéto.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Andy Shauf n’a pas volé sa réputation, considéré comme l’un des plus brillants arrangeurs et sonorisateurs de l’indie folk contemporaine, et il pouvait difficilement être plus brut et transparent.

Est-ce que son style épuré sur cet album fait une très grande différence avec son précédent travail ?

Totalement, les versions de certains titres sont même des premières prises parfois. Wilds est “comme le premier arrêt sur le chemin de la destruction” explique-t-il. Et on ressent tout : sa pudeur, sa sensibilité et sa fragilité. Tout simplement magnifique de l’entendre ainsi détruire ses mauvaises habitudes, on y croit à fond !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Avec la pureté de sa musique, Andy Shauf nous offre un ressenti acoustique, dans lequel on ne peut que se réconforter et il nous raconte une nouvelle histoire avec la protagoniste principale de son disque, Judy :