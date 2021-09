« De Pelicula » la bande son originale et inattendue, conçue par des musiciens surdoués dans leurs domaines respectifs, Laurent Garnier à l’électro et The Limiñanas au rock, réunis par une vision commune.

Limiñanas/Garnier, une rencontre musicale entre psychédélisme, humour, mélancolie et bonne bouffe © Marcel Tessier Caune

Le fabuleux résultat de la rencontre entre le légendaire producteur de musique électronique, Laurent Garnier et les héros du rock psyché hexagonal, The Limiñanas.

« De Pelicula » leur premier album, est un road trip musical, c’est la fusion de deux univers bien distincts avec une vision commune.

Après un premier contact en 2017, au festival Yeah ! co-organisé par Laurent Garnier, dans le Lubéron, « Steeplechase », le titre hypnotique que vous venez de découvrir, fût le premier d’une série de 13, à éclore de la collaboration entre Garnier et le couple Limiñana.

Tout a été créé en commun !

"On a travaillé comme si on sculptait ensemble le même morceau de terre, raconte Lionel Limiñana.

Laurent Garnier s'est fondu dans leur univers en leur apportant une véritable écriture avec des textures, des thèmes et des arrangements nouveaux.

Ils ont notamment invité : Bertrand Belin qui a écrit signé deux textes et en a chanté un :« Au début, c’était le début », qui n’est pas sans nous rappeler Alain Bashung…

« De Pelicula » a été pensé comme la bande originale d'un film, où l’humour flirte avec la mélancolie. C’est l’histoire de Saul, un jeune provincial qui se réfugie dans la musique et le cinéma jusqu'à ce qu'il tombe éperdument amoureux de Juliette avec qui il va s’évader et qui finira par le quitter...

« Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. » Bla bla bla, on connaît la chanson, enfin non, pas celle-ci !

Voici « Saul » :

