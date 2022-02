La contribution de Yoko Ono est largement méconnue, "Ocean Child: Songs of Yoko Ono" est un vibrant hommage rendu à celle qui a écrit des mélodies intemporelles dès les années 70 reprises ici par plusieurs générations d'artistes.

L'artiste/chanteuse Yoko Ono © AFP / Gabe Ginsberg/Getty Images

Ce mois de février marque le quatre-vingt-neuvième anniversaire de Yoko Ono.

La muse et épouse de John Lennon, mère de leur unique enfant Sean Lennon, est née le 18 février au Japon. À cette occasion, un album conçu par Ben Gibbard, le leader du groupe Death Cab For Cutie lui rend hommage.

Ocean Child: Songs of Yoko Ono est une compilation qui célèbre le travail de l'artiste, musicienne et activiste.

En tout, 14 nouvelles versions des morceaux écrits par Yoko Ono interprétées par des sommités issues de toutes les générations, comme David Byrne, fondateur du groupe new-wave, The Talkings Heads, associé au groupe de rock indé américain Yo La Tengo, pour la reprise de Who Has Seen The Wind ?

Ce titre était à l’origine, la face B de Instant Karma ! de John Lennon sorti en 1970. Le disque comprend également une reprise des Flaming Lips, fameux groupe de rock américain réputé pour ses arrangements psychédéliques et expérimentaux.

Le groupe a déjà collaboré avec Yoko Ono qu’il avait invité sur un précédent album aux côté de Kesha en passant par Bon Iver, Nick Cave et Lykke Li

Comment est né cet hommage à Yoko Ono ?

Comme une volonté de réparer l’ignorance du public quant à l’étendue de l’œuvre de Yoko Ono. Elle a fondé le groupe Plastic Ono Band avec John Lennon en 1969. Dès le début, ils se distinguent grâce à leur engagement pour la paix teintant de plus en plus leurs chansons sur scène.

De cette série de concerts sortira l'album Live Peace in Toronto, considéré comme avant-gardiste. Alors que Yoko Ono sort son premier album solo intitulé Yoko Ono/Plastic Ono Band, John Lennon en sort un également intitulé John Lennon/Plastic Ono Band. Yoko Ono composera de nombreux albums, en solo, dès les années 70 : Fly, Feeling the space et Approximately Infinite Universe. En 1973, le couple décide de se séparer pour une durée de dix-huit mois, ce qui permet à Yoko de faire une tournée au Japon, et d’enregistrer son album A Story. Également plasticienne, elle n’a cessé de rendre hommage au leader des Beatles à travers ses expositions.

Ce disque nous permet de découvrir une artiste dont la production va de l’avant-garde pop au bubblegum pop, et dévoile également ses talents de parolière.

La première chanson écrite par Yoko Ono était Listen, the Snow Is Falling, écrite avant son union avec Lennon. Elle est reprise ici par Stephin Merritt du groupe folk-pop américain The Magnétic Fields

Ocean Child: Songs of Yoko Ono est déjà disponible et une partie de tous les bénéfices sera reversée à WhyHunger, organisation à but non lucratif pour la lutte contre la faim et la pauvreté que Yoko Ono soutient depuis des décennies