Grandes Oreilles, Tout Oreille, raconté par Louis, illustré par Émilie et orchestré par Matthieu. Une histoire d'écoutilles portée par le titre "Grandes oreilles"

-M- "Grandes Oreilles" © Capture d'écran/YouTube/Site officiel : -M- Matthieu Chedid

Réunis autour du premier album jeunesse d'Andrée Chedid écrit dans les années 1970, Louis, Émilie et Matthieu Chédid ont mis leurs multiples talents en commun pour créer Grandes Oreilles, Tout Oreille un conte musical, poétique et magique sur la différence et l'acceptation de soi.

Les illustrations sont signées d'Émilie, Louis est le narrateur, la musique et les chansons originales sont l’œuvre de M.

Quelle est l’histoire de ce conte ?

C’est l'histoire de Pilou qui ne supporte plus les moqueries de ses copains au sujet de ses oreilles décollées.

Un soir, il s'éloigne du terrain de jeux, jusqu'à ce que l'obscurité les fasse disparaître. Alors que la nuit tombe, Pilou les voit grandir, s'ouvrir, et devenir si énormes qu'il s'envole et entreprend un magnifique voyage. En surplombant la beauté du monde, Pilou comprendra combien ses oreilles lui sont précieuses et acceptera enfin sa différence.

Un projet qui me rappelle les belles mélodies écrites par Louis Chedid pour Le Soldat Rose en 2006, dédié à sa petite-fille Billie. Un projet qui a réuni sur scène comme sur disque Matthieu Chedid, Vanessa Paradis, Francis Cabrel, Alain Souchon, Ours et j’en passe, souvenez-vous :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le soldat rose racontait l'histoire de Joseph, qui, lassé du monde des adultes, se réfugia dans un grand magasin pour vivre avec les jouets.

Aujourd’hui, Grandes Oreilles, Tout oreille, s’adresse à des enfants de 6 ans minimum, pour leurs donner confiance en eux, et ça marche aussi pour les adultes !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Grandes Oreilles, de M, chanson tirée du livre-disque Grandes Oreilles, Tout Oreilles déjà en playlist.