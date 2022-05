Patrick Coutin célèbre les 40 ans de son tube, "j'aime regarder les filles", et la sortie d'un nouveau titre. Coutin c'est le retour du son des guitares aiguisées, des tempos lourds et d'une voix reconnaissable, forte et sensuelle

Le chanteur, producteur et écrivain Patrick Coutin sur scène à Nancy © Maxppp / PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN/Alexandre MARCHI

Ce sont les 40 ans du titre mythique "J'aime regarder les filles" de Patrick Coutin, auteur d'un nouveau est déjà disponible. L'album sortira en début d'année prochaine.

« J’aime regarder les filles » enregistré dans les mythiques studios du château d’Hérouvile est devenu le premier tube de la radio fm en 1981 !

Son auteur et interprète, n’est autre que le rockeur Patrick Coutin qui présentait son 1 er album et se rappelle qu’à l’époque, lui et ses amis musiciens, étaient, je cite : « les clodos du rock, comme tout groupe débutant".

Avant de connaître le succès, il s’était exilé aux Etats-Unis, échappant ainsi à l’exercice de son service militaire, et s’abreuvant de contre-culture. De retour à Paris, il écrit notamment pour "Rock&Folk"

Et depuis son tube légendaire en 1981, qui annonce désormais la saison des plages tous les étés, Patrick Coutin n’a céssé d’écrire et de faire de la musique.

Il a enchaîné 15 albums, des concerts et des tournées.

Auteur du livre « Jim Morrison et les Doors » paru aux éditions Gallimard, il a également collaboré en tant que producteur, avec des artistes aussi divers que Dick Rivers, Les Wampas ou Michel Delpech.

Sur scène, Patrick Coutin est en trio rock, avec un répertoire de titres originaux et quelques hommages : "Osez Joséphine" de Baschung en fait partie.

Reprise qui figure sur son album « Obsolète Paradises » sorti en 2019.

Pour Patrick Coutin :

Bashung est un des très rares qui a réussi à préserver une âme de rockeur avec des textes en français. Pour moi, de cette génération, c’est le plus grand"

Aujourd’hui, il est de retour avec son nouveau single, « La balade de Jésus Cat » "Jésus Cat" (Le chat de Jésus), une balade rock sur la difficulté de vivre, avec en toile de fond, la route et les guitares sensuelles de David Grissom.

En attendant, voici les dates de sa tournée :

- 4 juin : Romilly sur Seine

-16 juillet : Le Quesnoy (59)

- 6 août : Carpentras

- 11 août : Pont l’Abbé

- 9 sept : Crossroad La Rochelle

- 10 sept : Le son de la nuit - Duran (32)

- 12 sept : FÊTE DE L'HUMA

- 27 sept : La Dame de Canton - Paris