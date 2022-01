Retour aux sources purement jazz pour le compositeur, saxophoniste, et claviériste Laurent Bardainne, tête pensante de ce projet, qui s'est entouré de Tigre D'eau Douce et à invité Bertrand Belin, sur le flamboyant morceau "oiseau", un moment d'évasion nécéssaire et salvateur.

L'auteur-compositeur-interprète Bertrand Belin © AFP / Joël Saget

Un projet à cinq têtes composé par :

Laurent Bardainne, talentueux saxophoniste, plutôt discret et qui pourrait tellement rouler des mécaniques, après avoir collaboré avec les plus grands, de Pharrell Williams à Tony Allen…

À ses côtés, Tigre d’eau douce, un quartet de jazz puissant : Arnaud Roulin à l’orgue Hammond, Sylvie Daniel à la basse, Philippe Glaizes à la batterie et l’incontournable musicien Roger Raspail qui a déjà joué aux côtés de Kassav’, Cesária Évora et Meshell Ndegeocello entre autres !

Ensemble, ils ont trouvé la bonne recette pour réchauffer nos cœurs et semblent jouer comme un orchestre entier.

En invitant le crooner Bertrand Belin, ils font comme l’oiseau qui on le sait, vit d’air pur et d’eau fraîche, mais en l’occurrence, déploie aussi ses ailes grâce à une mélodie envoûtante

Quand le son du saxophone ténor de Laurent Bardainne se frotte aux sonorités doucement soul-jazz du Tigre d’eau douce, la poésie envahit l’espace, portée par la voix nonchalante de Bertrand Belin

Le reste du projet est principalement instrumental.

Avec Tigre D’eau Douce, Laurent Bardainne revient à ses premières amours jazz, un jazz spirituel signé sur le label Heavenly Sweetness. Une maison de disques réputée, à l’esprit familial, qui accueille depuis dix ans, parmi les projets fusions les plus intéressants : le musicien producteur Blundetto, le poète Anthony Joseph, le chanteur multi-instrumentiste David Walters, entre autres.

Pas étonnant que Laurent Bardainne et Le Tigre d’eau douce se retrouvent signés là, pour un premier album intitulé Hymne au soleil dont est extrait Oiseau

Oiseau de Laurent Bardainne et Tigre d'eau douce feat Bertrand Belin, un titre qui figure sur l’album Hymne au soleil à sortir le 28 janvier et qui est en playlist sur France inter.