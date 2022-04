"You belong here" est la sublime douceur musicale de ce printemps. Il s'agit du premier album solo de Daniel Rossen multi-artiste issu des groupes Grizzly Bear et Department of Eagles, qui déploie tous ses talents imaginatifs, sans retenue.

Le multi-instrumentiste, chanteur et auteur-compositeur Daniel Rossen © Byron Flesher

Le chanteur et compositeur américain Daniel Rossen présente son premier album solo

Daniel Rossen est un des membres fondateurs du groupe Grizzly Bear, originaire de Brooklyn. Il opère au chant, à la guitare, et aux claviers. Daniel Rossen est également membre du duo Department of Eagles, mais c’est en solo qu’il présente aujourd’hui son premier album nommé « You Belong There ».

Daniel Rossen s’est lancé dans une expérimentation d’ambiances qui évoluent entre free-jazz et folk. Les harmonies et les textures produisent des moments intenses et intrépides, l’ensemble est somptueux et ça s’entend dès le début du disque avec « It’s A Passage » ; un morceau très théâtral

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Il y a deux ans, alors qu'il écrivait You Belong There, Rossen révélait une humble ambition : « Comment renouer avec ce qui, au départ, m'a attiré vers la musique ? »

Et il a trouvé la réponse ?

Totalement ! En sortant de sa zone de confort. En étant plus introspectif que jamais. Il a pris énormément de recul par rapport à sa vie qui a énormément changé ces dernières années (il est devenu père, s’est installé à la campagne..). Avant, il s'en remettait souvent à ses camarades au moment d'écrire les paroles. Là, Rossen met l'accent sur lui-même : et c’est comme si nous rencontrions une nouvelle personne. Il s’est lancé dans l’apprentissage de la contrebasse, de la clarinette et d'autres instruments à vent. Mais son travail le plus fulgurant se produit, comme toujours, à la guitare. Rossen est un virtuose…

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les guitares en spirale et les bourdonnements vocaux de Daniel Rossen, sous influence, de la folk brésilienne, du blues, de la musique classique, du jazz des années 70 hypnotisent l’auditeur. La chaleur de sa voix contrebalance les moments les plus sombres.

Il nous embarque sans difficulté dans son univers et ses histoires qui évoquent, l'isolement de la vie rurale, son lien avec la nature et la façon dont sa nouvelle paternité l'a amené à reconsidérer l’éducation héritée de ses propres parents. Un premier album solo réussi ; ambitieux et touchant à la fois. Certainement pas le dernier ! Voici the last one

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« The last one » extrait du premier album solo de Daniel Rossen, « you belong there » déjà disponible