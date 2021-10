"Mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge" le mini album d'Arthur H, avec sa voix grave et son mélange unique de rock, swing, jazz, cabaret, associé à ses textes ludiques et fantasmagoriques confirme sa place d'artiste unique dans la chanson française

Portrait de l'auteur-compositeur-interprète Arthur H à Paris, le 26 août 2021. © AFP / Joël Saget

Un nouveau titre extrait du dernier album d’Arthur H vient de faire son entrée en playlist

Le dernier opus de l’une des plus belles voix grave de la chanson française, est un mini album intitulé « Mort prématuré (prématurée) d’un chanteur populaire dans la force de l’âge » tiré de la pièce de théâtre de Wajdi Mouawad dont il a incarné sur scène, le rôle principal.

Trois ans après son magnifique double album Amour Chien Fou, revoilà Arthur H avec de belles chansons, et une voix qui monte capable de monter dans les aïgus comme sur « L’Avalanche »

Ce mini album au maxi titre raconte la vie d’Alice, un rockeur populaire désabusé qui voit sa carrière s’effondrer. C’est à la fois une critique caustique de la société du spectacle et c’est aussi l’histoire d’un homme perdu dans ses rêves et ses désillusions. Wajdi Mouawad et Arthur H ont choisi la comédie pour interroger la condition de l’artiste, la fabrique de la célébrité et sa marchandisation qui peut aller jusqu’à se faire passer pour mort pour relancer sa carrière.

Musicalement, toujours inventif et créatif, Arthur H nous offre encore un véritable ovni.

Arthur H nous surprend ici, apportant des arrangements électro rock et un chant autotuné à « recueillements », un poème de Charles Baudelaire.

Histoire d’amour et d’éternité, disparition d’une femme pourtant éternelle.

Dans « Nancy » une chanson lancinante et percutante, sublimée par un clip réalisé par Léonore Mercier, Arthur H a invité la légendaire Carolyn Carlson, première étoile-chorégraphe à intégrer l’Opéra de Paris. Elle nous offre une danse magistrale sur les plages des Landes.

« Nancy », deuxième extrait du nouvel album d’Arthur H déjà en playlist sur France Inter.