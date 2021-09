Simple et sans fard, Emma Peters maîtrise l'art de captiver son public seulement armée de sa guitare et de ses mots . Une voix qui résonne déjà jusqu'au bout du monde..

Emma Peters, une jeune pousse de la chanson française qui cumule déjà 50 millions de streams ! © Elisa Parron

Chanteuse et guitariste originaire de l'Oise, âgée de 24 ans, Emma Peters est une boulimique de musiques et d’émotions.

Découverte grâce à sa reprise de « Clandestina » sur Youtube remixée par deux DJ russes : FILV et Edmofo, sa voix résonne comme un doux écho, ses mots charment dans plusieurs pays, et la voilà propulsée dans le top 10 mondial de Spotify avec près de 50 millions de vues aujourd’hui

Emma Peters a grandi en écoutant beaucoup de chansons françaises, des grands classiques comme Véronique Sanson, Michel Berger. Elle découvre aussi le rap, assez tard, car elle en avait une mauvaise image ; mais cette musique l’a littéralement séduite lorsqu’elle s’est mise à l’écouter avec attention.

Cette révélation l’a totalement inspirée. Au départ, Emma Peters est une artiste qui chante tout ce qu’elle vit, elle se raconte sans filtre.

Sa découverte du rap l’a encore plus encouragée vers cette écriture brute, sans fard. Et cette authenticité touche ses fans, toutes générations confondues, ses morceaux sonnent comme des cris du cœur. Voici un extrait de « Je mens », à juste titre, criant de vérité :

Emma Peters a écrit son titre « Fous » après un rendez-vous avec ceux qui allaient devenir ses producteurs.

Cherche pas à leur plaire, ne cherche pas à te perdre. Assume qui tu es. Assume ta folie, tes envies.

Naturelle, simple et directe. C’est dans ce style vrai et impulsif qu’est née sa chanson « Fous », produite par Julio Masidi qui a collaboré avec Aya Nakamura et Fally Ipupa entre autres.

"Fous", le nouveau single d’Emma Peters est dans la playlist de France Inter.