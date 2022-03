Après un "Braquage" réussi en 2009, Marie-Flore refait un hold up avec "Mal barré" !

Marie-Flore - "Mal Barré" © Capture d'écran/YouTube/Site officiel Marie-Flore

Marie-Flore, compositrice de pop française, revient avec son nouveau single !

C’est mal barré / Chéri, j’te ressers un café ? Il est un peu serré / Pour que tu te fasses l’idée / Que ce sera bien lui le dernier.

Un condensé d’ironie taillé pour le dancefloor avec des punchlines posées sur une trame pop et sensuelle. Voilà le style et le phrasé assumé de Marie-Flore, qui cite volontiers les rappeurs PNL et Damso parmi ses inspirations françaises.

Née à la fin des années 80, originaire des Hauts-de-Seine, et prénommée Marie-Flore en référence à une chanson de Joan Baez ; très tôt, Marie-Flore pratique le violon, découvre la guitare et le piano. À 20 ans, elle arrête ses études pour se consacrer exclusivement à la musique et à l’écriture, essentiellement en anglais. Son premier ep intitulé "More Than Thirty Seconds If You Please", est sorti en 2009 et révélait déjà sa maîtrise de la délicatesse avec « Trapdoor ».

Il faudra attendre quelques années pour entendre Marie-Flore proposer un premier projet musical en français.

Le passage du français à l’anglais a marqué une évolution dans sa musique ?

Une évolution artistique majeure. Avec son ep "Passade digitale" puis son premier album « Braquage », celle qui s’est amusée un temps, à assurer la première partie des concerts de Pete Doherty, a trouvé un équilibre unique entre la force de ses mots, et la richesse de ses créations sonores pour évoquer une rupture. Tendez l’oreille sur son slow « casse-toi »

Aujourd’hui Marie-Flore nous offre son nouveau single, même si elle veut nous faire croire que c’est « mal barré » ! bien tenté Marie-Flore mais ça n’prend pas !

« Mal barré » le nouveau titre de Marie-Flore, en playlist sur France inter et en tournée dans toute la France.