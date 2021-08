Après "Reste" son tube post-confinement elle continue sur sa lancée et nous offre l’entraînant "Respire encore" ! deuxième extrait de son dernier album "Cœur" un hit qui allie danse et sens, un titre exutoire et féministe conçu pour célébrer le retour à la vie !

Clara Luciani, autrice-compositrice-interprète © Getty / David Wolff - Patrick/Redferns

Dans la playlist aujourd’hui, on sort les boules à facettes et les robes à paillettes, « car Il faut qu'ça bouge, il faut qu'ça tremble, il faut qu'ça transpire encore avec Clara Luciani !

Dans le bordel des bars le soir/Débraillés dans le noir/Il faudra réapprendre à boire/Il faudra respirer encore »

Le message a le mérite d’être clair, voire limpide ! C’est un appel officiel à la fête ! Invitation faite par Clara Luciani qui n’en finit plus de nous ramener à un acte essentiel à travers son nouveau disque : DANSER !

Danser est devenu important chez Clara Luciani parce que c’est ce qui l'a sauvée du confinement ! c’est devenu son obsession, elle a dansé sur du disco, de préférence, et pas n’importe lequel, pendant la conception de « Cœur » son nouvel album, elle a écouté ABBA, à fond !

Pour info, le groupe suédois le plus mythique de la pop culture se serait enfin réuni en studio, en mai dernier, et nous devrions prochainement découvrir 5 nouveaux morceaux, les premiers titres originaux depuis 1994 !

Quant à Clara Luciani, après son tube « Le Reste » venu nous délivrer d’un long confinement, la native de Martigues, révélée en 2018 avec son incontournable chanson « La Grenade » qui figure sur son premier opus « Sainte Victoire » nous dévoile aujourd’hui « Respire encore », deuxième extrait de son nouvel album « Cœur » dans lequel elle a invité Julien Doré au chant mais aussi Ambroise Willaume du groupe Revolver et Breakbot entre autres, pour l’accompagner dans la construction d’un son calibré pour les dancefloors.

Derrière ses allures de tubes de l’été, "Respire encore", évoque les violences faites aux femmes, « A l'origine, je l'ai écrite en pensant à une amie qui avait été en couple pendant très longtemps avec quelqu'un de toxique, qui l'enfermait souvent. Quand elle a quitté cette personne, elle a eu envie de ressortir, de séduire à nouveau et je trouve très belle cette renaissance après une rupture » a -t-elle déclaré, C'est devenu une chanson sur le dé confinement et sur le retour à la vie. On écouter cette hymne.

« Respire encore » le deuxième extrait de Cœur, le nouvel album de Clara Luciani, déjà disponible et Dans la playlist de France Inter.