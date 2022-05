Après l'album "L'appel de la forêt" salué par le public et la critique, et son E.P. de reprises de musique brésilienne "Serpentes" sortis il y a deux ans, Julien Gasc poursuit sa carrière solo, en explorant le cut-up et le jazz.

L'artiste musical Julien Gasc © Sébastien Trihan

Le musicien et chanteur de pop Julien Gasc revient avec un nouveau single "Amour velours" qui fait partie de son prochain album.

Après de riches collaborations ( Aquaserge, Stereolab, April March Katerine, Burgalat…), Julien Gasc poursuit sa carrière solo avec ce quatrième opus, écrit au calme dans le sud-ouest de la France, pendant les périodes de confinements successifs.

Il cherchait un moyen d’évasion pour échapper à l’angoisse de ces temps incertains, et il a trouvé refuge dans l’apprentissage de la fameuse technique littéraire du cut-up chère à William S. Burroughs, mais aussi Jack Kerouac, tous deux figures de la Beat Generation.

C’est ainsi que Julien Gasc s’est mis à sélectionner et assembler des extraits de livres de sa collection de livre avec ses propres écrits. Ce procédé à la fois littéraire et ludique, donne le ton de l'album, ainsi que son titre : RE EFF

Pour les textes inspiration cut-up, et pour la musique ?

Le jazz ! celui que diffuse la radio américaine indépendante WFMU, le jazz du pianiste et compositeur Thelonious Monk, célèbre pour son style d'improvisation et les productions de Sylvia Robinson, la chanteuse et productrice de rhythm and blues, qui a marqué l'histoire de la musique moderne.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Sublime Not on the outside de Sylvia Robinson. C’est à l’écoute de ce genre de musique que le multi-instrumentiste et bricoleur sonore Julien Gasc, s’est laissé porter par les sonorités jazzy de son piano, instrument majeur du projet et d’une batterie qui accrochent immédiatement l’oreille sur son nouveau titre.

Tout en douceur et en sensualité Amours velours est un clin d’œil aux amours en éveil, une ode à la fantaisie du quotidien et à la complexité des sentiments.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Amours velours en playlist, extrait du quatrième album de Julien Gasc, RE EFF prévu pour le 23 Septembre.