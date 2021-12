Il y a des sessions en studio qui ressemblent à de véritables moments mystiques, hors du temps... C'est l'expérience que viennent de vivre les soeurs Ibeyi lors de l'enregistrement de "Made of gold", le single qui marque leur retour sur la scène internationale.

Ibeyi, groupe composé de Lisa-Kaindé et Naomi Diaz. © Getty / Bertrand Rindoff Petroff

Après quatre ans d’absence, le duo de jumelles franco-cubaines revient avec un chant habité : Made Of Gold, une nouvelle chanson offerte par Ibeyi dans la playlist aujourd’hui

Made of Gold est la première chanson qu’Ibeyi a produite pour son troisième album qui arrivera dans quelques mois. Forcément spirituelle, cette chanson est accompagnée d’un clip inspiré d’un tableau de Frida Kahlo symbolisant l’alliance entre la terre et la divine féminité.

Made of Gold provient des sessions d’enregistrement de leur album à venir. Dans la religion Yoruba, Ibeyi est un orisha ( un Dieu ) puissant, représenté par des jumeaux, c’est le maître des perceptions et de la personnification de l’harmonie. Alors quand les sœurs ont lu le poème Spell 31, dans l’ancien livre des morts égyptien, la magie a naturellement opéré.

Pendant qu’elles créaient les chœurs, elles pouvaient sentir qu’elles étaient non seulement connectées mais également protégées par leurs ancêtres.

La musique d’Ibeyi se caractérise depuis leur premier album, par un mélange unique de chants yoruba, jazz, pop, soul et hip-hop. Leur tube River les a rapidement mises en orbite, leur donnant l’occasion de collaborer entre autres avec Beyoncé et Michelle Obama, et d’être adoubées par Prince et Adèle.

Avec Made of Gold, Ibeyi perpétue la culture de leurs ancêtres et nous rattachent aux vérités du passé.

Le duo invite également le rappeur ghanéen-britannique Pa Salieu qui scande : « Nous sommes la réincarnation »

Made of gold le nouveau single d’Ibeyi, déjà en playlist sur France Inter, un avant-goût de leur prochain album.