"Breaking the thermometer" n'est pas un simple album, c'est un objet sonore unique et puissant, un manifeste musical sur la mémoire et les racines, qui souligne le chemin emprunté par Leyla McCalla depuis ses débuts.

La musicienne et chanteuse Leyla McCalla © Getty / Erika Goldring

Leyla McCalla : Dodinin

La chanteuse et violonceliste new-yorkaise d'origine haïtienne Leyla Mc Calla dévoile un nouvel album et un nouveau single Dodinin

Elle est née à New York, mais ses racines haïtiennes ont toujours été présentes dans sa musique, que ce soit dans ses propres disques ou à travers ses reprises.

Avec Breaking The Thermometer, son quatrième album qui vient de sortir, Leyla Mc calla brise le thermomètre en partie en créole et franchit un cap tant sur le fond que sur la forme.

Par quel moyen ?

Grâce à l’intégration dans sa musique des archives de la radio indépendante : Radio Haiti.

Elle a été crée en 1935, et a cessé d’émettre en 2003, trois ans après l’assassinat de son directeur Jean Dominique. C’était la première station de radio à rendre hommage en créole haïtien aux journalistes qui ont risqué et perdu leur vie pour diffuser la voix du peuple pendant cinquante ans. Cette histoire a particulièrement touché Leyla McCalla, qui en a fait la sève de ses chansons.

Sur ses compositions et ses reprises, elle a particulièrement soigné l’équilibre entre les témoignages, les ambiances sonores, les rythmes afro-caribéens, mais aussi les arrangements, les contrastes, et les messages engagés comme ici dans sa chanson Le bal est fini.

Le rendu est plus roots que sur ses albums et en parfaite adéquation avec son travail sur la mémoire et la transmission, qui la passionne et l’anime depuis ses débuts avec les Carolina Chocolate Drops, et plus encore sur ses albums solos.

Dodinin déjà en playlist, extrait du nouvel album de Leyla Mc Calla