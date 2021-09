Lady Gaga et Tony Bennett se sont rencontrés lors d'un concert de charité en 2011, de cette belle rencontre est né un disque "Cheek to cheek" en 2014 et une belle amitié qui les réunis de nouveau aujourd’hui, pour l’amour du jazz du compositeur Cole Porter avec leur album "Love for sale".

Lady Gaga et Tony Benett © Getty / Lester Cohen/WireImage

Tony Bennett et Lady Gaga reprennent du service ! Le crooner italo-américain et la chanteuse new-yorkaise avaient déjà connu un grand succès ensemble avec « Cheek to Cheek », paru en 2014.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L'album se classera numéro 1 des charts et remportera le Grammy du « meilleur album pop traditionnel » en 2015.

Ce n’est pas la première fois que Tony Benett reprend des standards jazz en duo avec des stars internationales puisqu'il a commencé ce concept en 2006 avec un premier album dans lequel il s’offrait des duos avec des artistes comme Stevie Wonder, Barbara Streisand, Sting ou encore Céline Dion et en 2011, il sortait la suite, avec un disque comprenant, entre autre, une collaboration avec Amy Winehouse dont Tony Benett était le mentor, sur ce disque il y avait déjà Lady Gaga, avec qui il présentera le 1er octobre « Love For Sale », en hommage au jazzman américain : Cole Porter, compositeur et parolier, auteur de quelques-unes des plus célèbres comédies musicales de Broadway, dont beaucoup ont été inspirées par Fred Astaire.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Sur les réseaux sociaux, Lady Gaga est revenue sur l’origine de ce deuxième projet :

Le jour où nous avons sorti "Cheek To Cheek" en 2014, Tony Bennett m’a appelée et m’a demandée si je voulais enregistrer un autre album avec lui, célébrant cette fois les chansons de Cole Porter. Je suis toujours honoré de chanter avec mon ami Tony, alors bien sûr j’ai accepté l’invitation »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

“I get a kick out of you” extrait de love for sale de Lady Gaga et Tony Benett est Dans la playlist de France Inter!